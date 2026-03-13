bărbat condamnat pentru tentativă de omor, încătușat de poliție la racovița

Ieri, 12 martie, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Secția 4 de Poliție Rurală Porumbacu de Jos au identificat un bărbat condamnat la închisoare.
Depistarea a fost realizată pe raza localității Racovița un bărbat în vârstă de 42 de ani, pe numele căruia, în aceeași zi, Judecătoria Avrig a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.
Bărbatul a fost condamnat să execute o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.
