bicicletele sibiu bike city revin pe străzile orașului: 57 de stații redevin active

Începând de luni, 16 martie, bicicletele Sibiu Bike City vor fi repuse treptat în circulație, disponibile în stațiile de închiriere. Acestea vor fi distribuite etapizat în cele 57 de locații din întreg orașul.

Sistemul va fi funcțional și bicicletele vor putea fi închiriate începând de vineri, 20 martie, când se estimează că se va încheia dotarea stațiilor și testele de funcționare ale sistemului de geolocalizare.

Prețul de închiriere va rămâne la nivelul anului 2022: 1leu/o oră, 10 lei/zi, iar abonamentele -20 lei/20 de ore, 30 lei/30 ore și 40 lei/40 ore. Reamintim faptul că utilizatorii înregistrați care au utilizat bicicleta mai mult de 40 de ore pe parcursul unei luni calendaristice, primesc și o bonificație de 10 ore.

Informații suplimentare privind închirierea acestor biciclete sunt disponibile pe https://bikecity.sibiu.ro/ și în aplicația PBSC, descărcabilă gratuit din Google Play și App Store.