ce se întâmplă cu absențele elevilor blocați în dubai. inspectoratul școlar clarifică situația

Elevii sibieni care au rămas blocați timp de mai multe zile în Dubai, în urma tensiunilor declanșate de conflictul din Iran, nu vor rămâne cu situația școlară neîncheiată. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu a confirmat că toate absențele acumulate în această perioadă vor fi motivate, situația fiind tratată ca un caz deosebit.

Din cauza suspendării zborurilor și a incertitudinii din Emiratele Arabe, mai mulți elevi sibieni au lipsit de la cursuri un număr considerabil de ore. Totuși, autoritățile școlare dau asigurări că părinții și cadrul legal permit rezolvarea acestei probleme fără repercusiuni asupra mediilor.

„Părinții au dreptul să motiveze până la 40 de ore pe an școlar pentru cazuri deosebite, deci absențele vor fi motivate. În ceea ce privește cadrele didactice care i-au însoțit, profesorii au dreptul la învoire colegială, potrivit contractului colectiv de muncă. Au fost deja colegi care au suplinit orele respective în această perioadă”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.

Reamintim că un grup de 19 copii din Sibiu a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată.

