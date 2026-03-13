ce spectacole poți vedea la tnrs sibiu în aprilie 2026 – program și bilete

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu a anunțat că biletele pentru spectacolele lunii aprilie 2026 sunt disponibile pentru public, atât online, pe site-ul instituției, cât și la Agenția Teatrală.

Programul lunii aprilie cuprinde producții variate, semnate de regizori cunoscuți și jucate pe mai multe scene ale teatrului:

3 aprilie, 19:00 – „Încurcă-i drace!” de Ray Cooney, regia Șerban Puiu (TNRS)

4 aprilie, 19:00 – „Încurcă-i drace!" de Ray Cooney, regia Șerban Puiu (TNRS)

5 aprilie, 17:00 – „Mamă" de Marta Barceló, regia Mariana Cămărășan (Sala Studio)

9 aprilie, 19:00 – „Încurcă-i drace!" de Ray Cooney, regia Șerban Puiu (TNRS)

15 aprilie, 19:00 – „Dincolo de uitare" de Cosmin Stănilă (Sala Studio)

16 aprilie, 19:00 – „The Story of Lola Blau" după Georg Kreisler, regia și scenografia Dumitru Acriș (Sala Studio)

17 aprilie, 19:00 – „Puricele în ureche" de Georges Feydeau, regia Șerban Puiu (TNRS)

18 aprilie, 19:00 – „Puricele în ureche" de Georges Feydeau, regia Șerban Puiu (TNRS)

19 aprilie, 17:00 – „Iarna" de Jon Fosse, regia Hunor Horvath (Fabrica de Cultură – Sala Lulu)

19 aprilie, 19:00 – „Sunt o babă comunistă" de Dan Lungu, regia Mariana Mihu-Plier (Sala Studio)

23 aprilie, 19:00 – „Neînțelegerea" de Albert Camus, regia Bobi Pricop (TNRS)

24 aprilie, 19:00 – „Micul ponei" de Paco Bezerra, regia Mariana Cămărășan (Sala Studio)

25 aprilie, 19:00 – „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie" (după 1001 de nopți), regia Silviu Purcărete (TNRS)

26 aprilie, 17:00 – „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie" (după 1001 de nopți), regia Silviu Purcărete (TNRS)

29 aprilie, 19:00 – „Lungul drum al zilei către noapte", scenariu Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin (TNRS)

30 aprilie, 19:00 – „Dincolo de uitare" de Cosmin Stănilă (Sala Studio)

Biletele pot fi achiziționate online, pe site-ul Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, sau direct de la Agenția Teatrală. Pentru detalii suplimentare despre program și disponibilitatea locurilor, publicul este invitat să consulte platforma oficială a teatrului.