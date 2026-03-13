controale în zona gării cfr sibiu: au fost aduși și câini dresați / video

Polițiștii au desfășurat o acțiune de control în zona stației CFR Sibiu, în perioada 10-11 martie, pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul circulației rutiere și pentru menținerea ordinii publice.

La activități au participat polițiști din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu, împreună cu polițiști ai Biroului Rutier Sibiu și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „General de brigadă Mihail Rasty” Sibiu.

În timpul acțiunii, forțele de ordine au verificat 104 autovehicule și au legitimat 168 de persoane. De asemenea, cu sprijinul câinilor de serviciu, au fost efectuate verificări specifice în 4 trenuri și 8 controale de bagaje.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 64 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 18.323 de lei.

Reprezentanții poliției transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță publică și prevenirea faptelor antisociale.