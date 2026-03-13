cum va fi vremea de paște 2026 în toată țara: prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie estimează pentru perioada 16 martie – 13 aprilie temperaturi ușor mai ridicate decât normalul în prima parte a intervalului, iar precipitațiile vor fi deficitare în mai multe regiuni.

Prognoza include și weekendul Paștelui ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie.

În județul Sibiu, pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în primele săptămâni, cu temperaturi ușor ridicate mai ales în zonele montane și de deal. Precipitațiile vor fi reduse în majoritatea zilelor, ceea ce înseamnă cer variabil și perioade lungi cu soare, iar ploile vor fi sporadice și slabe.

Săptămâna 16 – 23 martie

În regiunile vestice, nordice și montane, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile obișnuite ale lunii martie.

Cantitățile de precipitații vor fi reduse pe întreg teritoriul României, fără a se aștepta ploi sau ninsori semnificative.

23 – 30 martie: temperaturi mai ridicate în majoritatea regiunilor

În cea mai mare parte a țării, temperaturile medii vor depăși ușor normalul perioadei. Excepție fac zonele sudice și sud-estice, unde vremea se va încadra în parametri normali.

Deficitul de precipitații va continua în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, în timp ce în restul țării cantitățile de ploi vor fi apropiate de normal.

30 martie – 6 aprilie: interval fără anomalii

ANM prognozează temperaturi medii în parametri normali la nivelul întregii țări. Regimul precipitațiilor va fi și el echilibrat, fără abateri semnificative. Aceasta va fi prima săptămână din prognoză fără fenomene extreme sau deficit de precipitații.

Vremea de Paște 2026: 6 – 13 aprilie

Pentru weekendul Paștelui ortodox (12 aprilie), prognoza ANM aduce vești bune: nu sunt așteptate fenomene extreme sau abateri importante față de normal.

Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi și ele în jurul mediilor obișnuite. Practic, se anunță un Paște liniștit din punct de vedere meteorologic.