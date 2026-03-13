decizie controversată în educație: manualele de liceu vor fi folosite 8 ani

Manualele de liceu vor fi utilizate timp de 8 ani, susține Ministerul Educației, care transformă astfel o excepție legislativă într-o regulă.

Decizia este justificată de minister prin stabilitatea programelor școlare, eficiența administrativă și economică, însă nu există studii pedagogice, analize de impact sau recomandări internaționale care să susțină această măsură.

Motivarea Ministerului Educației

Potrivit Edupedu.ro, în răspunsul transmis redacției, ministerul arată că durata de 8 ani a acordurilor-cadru pentru manuale este corelată cu durata de valabilitate a programelor școlare liceale.

„Programele pentru liceu sunt concepute să fie stabile pe parcursul unui ciclu de 8 ani, astfel manualul rămâne valid din punct de vedere curricular și pedagogic”, explică MEC.

Această stabilitate ar permite profesorilor să își consolideze strategiile de predare, să reducă fragmentarea experienței de învățare a elevilor și să folosească materiale cu eficiență pedagogică demonstrată.

Ministerul susține că disciplinele precum matematica, fizica, istoria sau limba română au un grad ridicat de stabilitate conceptuală, ceea ce face posibilă folosirea acelorași manuale pe perioade extinse. În schimb, MEC nu a indicat studii, analize de impact sau recomandări ale organizațiilor internaționale precum OCDE sau Comisia Europeană.

Excepția devine regulă

Conform Ordinului de ministru nr. 3.333/2026, durata standard a acordurilor-cadru pentru manuale este de 4 ani, cu posibilitatea extinderii până la 8 ani „în situații temeinic justificate și argumentate din punct de vedere științific, tehnic și de eficiență economică”. În practică însă, Ministerul Educației va organiza achiziția manualelor direct pentru o durată de 8 ani, transformând excepția într-o practică standard.

Mecanisme de ajustare pentru efective fluctuante

Pentru a gestiona variațiile de număr de elevi, metodologia prevede procente de retipărire pentru fiecare contract subsecvent (5%, 7%, 12%, 25%, 15%, 8%, 3%). Inspectoratele școlare pot solicita suplimentarea cantităților în situații excepționale, iar manualele digitale vor suplini nevoile de învățare și reduc greutatea ghiozdanelor.

Lipsa formării dedicate și a bugetului stabilit

Ministerul nu organizează programe de formare pentru autorii de manuale și se bazează pe notele metodologice și fișele de evaluare pentru elaborarea manualelor. Bugetul pentru achiziția manualelor în anul școlar 2026–2027 nu a fost încă alocat, însă se estimează că va fi mai mare decât în anul precedent. MEC nu a realizat o analiză comparativă la nivel european privind prețul manualelor.

Argumentele oficiale ale MEC pentru durata de 8 ani

Științifice: Corelarea duratei manualelor cu stabilitatea programelor școlare, eficiență pedagogică dovedită a manualelor folosite pe termen lung.

Tehnice: Evitarea procedurilor repetitive de selecție și comandă, reducerea efortului administrativ.

Economice: Maximizarea raportului calitate-preț și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Concurență: Durata extinsă oferă operatorilor predictibilitate și posibilitatea de a investi în calitatea manualelor, fără restricționarea competiției.

Consultarea publică a fost formală

Ministerul recunoaște că modificările aduse după consultarea publică au fost minore, incluzând corectarea unor trimiteri legale, numerotarea articolelor și detalii privind manualele pentru minorități naționale.

Prin Ordinul nr. 3.333/2026, manualele de liceu vor fi achiziționate pentru o perioadă de 8 ani, în ciuda lipsei dovezilor externe care să susțină pedagogic sau economic această decizie, iar ajustările pentru variațiile de efective se vor realiza prin retipăriri și suplimentări la cerere. Manualele digitale vor completa resursele tipărite, iar autorii vor folosi ghiduri și fișe metodologice disponibile de la minister.