doliu în fotbalul sibian: s-a stins din viață claudiu boboloț

AJF Sibiu a anunțat vineri decesul antrenorului grupei Under 11 al FC Tălmaciu, Claudiu Boboloț.

Fost jucător la echipele sibiene Inter, Șoimii, Mecanica și Construcții, Claudiu Boboloț a încetat din viață în dimineața zilei de 12 martie, la 54 de ani. Înmormântarea sa va avea loc duminică, 15 martie, la Cimitirul din Tălmaciu.

AJF Sibiu anunță că în memoria lui ”Boby” Boboloț se va ține un moment de reculegere înaintea partidelor din Superliga Sibiu.

”Doliu în fotbalul sibian.

Fotbalul din Tălmaciu și din județul Sibiu este mai sărac după pierderea unui om dedicat acestui sport. Claudiu Boboloț (Boby), antrenor al grupei Under 11 (copii născuți în 2014) la Tălmaciu, a încetat din viață în dimineața zilei de 12 martie 2026, la vârsta de 54 de ani.

Fost jucător de fotbal, Claudiu Boboloț a evoluat de-a lungul carierei la Inter Sibiu, Șoimii Sibiu, Mecanica Sibiu și Construcții Sibiu, rămânând mereu aproape de fenomenul fotbalistic. După retragerea din activitate și după pensionarea din cadrul Poliției, în ultimii doi ani și-a dedicat timpul formării celor mai tineri fotbaliști din Tălmaciu, pregătind cu pasiune grupa Under 11. Prin implicarea, seriozitatea și dragostea pentru copii și pentru fotbal, Boby a lăsat o amprentă puternică în comunitatea sportivă locală.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la:

• Priveghi – la Capela Bisericii „Sf. Mihail și Gavril” din Tălmaciu (str. Gheorghe Lazăr, lângă Ștrand)

• Slujba de sărăcustă – sâmbătă, ora 18:00, la capelă

• Înmormântarea – duminică, 15 martie 2026, ora 12:30, la Cimitirul din Tălmaciu

În semn de respect pentru memoria sa, la meciurile din Superligă se va ține un moment de reculegere.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut.

Drum lin spre îngeri, Boby. Nu te vom uita” este postarea dată publicității de AJF Sibiu.