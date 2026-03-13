expoziția „om și munte” aduce la sibiu fotografii dedicate naturii și drumețiilor montane. recital folk la inaugurare.

Sala expozițională a Primăriei Sibiu găzduiește, între 16 și 30 martie 2026, cea de-a XII-a ediție a expoziției de fotografie „Om și Munte”, organizată de C.T.E.M „Nordic Grup” Sibiu. Vernisajul va avea loc luni, 16 martie 2026, de la ora 18:00, cu recitaluri folk susținute de artiști locali.

Sibienii sunt invitați să descopere legătura dintre om și munte la cea de-a XII-a ediție a expoziției de fotografie „Om și Munte”, organizată de C.T.E.M „Nordic Grup” Sibiu. Evenimentul se desfășoară în sala expozițională a Primăriei Sibiu, din Piața Mare, în perioada 16 – 30 martie 2026.

Vernisajul expoziției va avea loc luni, 16 martie 2026, la ora 18:00. Seara de deschidere va fi completată de minirecitaluri folk și cântece de munte, susținute de artiști ai Palatului Copiilor Sibiu – Grupul Folk „Balada”, precum și de Raluca Cismaru, Viorica Cerga, Lia Oproiu, Alexandru Totu, Sabrina Dumitrașcu, Eliana Simeanu, Cristian Totu și Doda Mihai.

Expoziție participă diverse asociații cluburi din țară,

La expoziție participă diverse asociații și cluburi din țară, iar publicul este invitat să exploreze, prin imagini, frumusețea peisajelor montane și pasiunea pentru drumeții.

Potrivit organizatorilor, expoziția marchează debutul Caravanei „Om și Munte” 2026, care va ajunge în acest an și în Râmnicu Vâlcea și la București (Romexpo).

Galerie Foto