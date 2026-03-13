femeie condamnată la 7 ani închisoare: a furat telefoane și bijuterii de la pacienți internați la spital în sibiu 

O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare după ce a comis mai multe furturi din spital în Sibiu. Aceasta a intrat în saloanele pacienților și, profitând de starea lor de vulnerabilitate, le-a furat bijuteriile și telefoanele mobile.

Hoața a comis furturile în perioada decembrie 2023 – aprilie 2024 în Spitalul Județean din Sibiu.

A furat de la pacienți în stare gravă

Primul furt a fost comis în 2 decembrie 2023. Individa a pătruns, în toiul nopții, într-un salon de pe Secția de Ortopedie a Spitalului Județean din Sibiu și a furat un telefon mobil al unei paciente. Următoarea faptă a fost realizată la finalul lunii ianuarie 2024, când o persoană a anunțat că, în timp ce era internată la Secția Nașteri a Spitalului Județean, cineva i-a furat o pereche de cercei din aur alb din bagaj.

Al treilea furt a fost comis în noaptea de 6 spre 7 februarie de la un pacient internat pe Secția de Chirurgie II. Hoața i-a luat telefonul mobil din salon. Apoi, în 12 martie, a furat și un lanț de aur de la o persoană care tocmai de suferise o intervenție chirurgicală la Secția de Chirurgie a Județeanului.

Al cincilea furt a fost comis în 7 aprilie: un bărbat internat pe secția Oncologie a rămas fără telefonul mobil.

Are antecedente penale. Merge la închisoare

Potrivit cazierului judiciar, femeia avea antecedente penale. În anul 2024, ea fusese condamnată definitiv la închisoare pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În total, avea de ispășit o pedeapsă de 3 ani și 8 luni închisoare în regim de detenție.

„Instanţa are în vedere bogatul trecut infracţional al inculpatei şi nu poate omite faptul că pentru aceasta comiterea infracţiunilor contra patrimoniului reprezintă o adevărată îndeletnicire, aspect susţinut de antecedenţa penală rezultată din fişa de cazier judiciar”, se arată în datele publicate pe rejust.ro.

Instanța a mai stabilit și că femeia are 4 clase, este necăsătorită și nu are loc de muncă. Ea a furat bunurile de la persoane cu o stare de sănătate precară pentru a le valorifica ulterior.

În urma furturilor din spital, ea a fost condamnată la închisoare. În total va sta 7 ani și 4 luni după gratii.