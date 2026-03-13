filtre și controale în trafic pe valea oltului: polițiștii trag pe dreapta aproape toate mașinile

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu vor desfășura vineri, 13 martie, în intervalul orar 14:00-18:00, acțiuni preventive și de control pe DN 7 Valea Oltului, în zonele identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

La activități vor participa, alături de polițiștii rutieri, și polițiști de ordine publică, precum și reprezentanți ai unor instituții partenere cu atribuții în domeniul siguranței rutiere.

Acțiunile au ca scop reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru conducătorii auto aflați în tranzit pe această arteră intens circulată.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă, să respecte normele rutiere și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic.