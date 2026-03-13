gest emoționant la consiliul județean sibiu: angajații au donat păr pentru perucile destinate copiilor bolnavi de cancer

Un gest care cere curaj și oferă speranță! Donațiile de păr pentru copiii aflați în tratament oncologic au prins contur și la nivel local. Mai mulți angajați ai Consiliului Județean Sibiu au ales să își doneze propria podoabă capilară pentru cazurile medicale.

Părul donat va fi transformat în peruci din păr natural pentru bolnavii de cancer. Pentru ei, o perucă înseamnă mai mult decât un obiect: înseamnă încredere și un strop de normalitate într-o perioadă dificilă.

Marea majoritate a donatorii de la Consiliul Județean Sibiu, au preferat să rămână anonimi.

“Pentru mulți dintre noi, părul face parte din identitate. A renunța la el pentru a ajuta un copil aflat în tratament oncologic este un gest de generozitate care spune mult despre solidaritatea unei comunități.

Mulțumim, de asemenea, hairstiliștilor care au promovat această campanie și au încurajat donațiile, alegând la rândul lor să rămână discreți. Fără implicarea lor, mesajul acestei inițiative ar ajunge mult mai greu la oameni.” se arată într-o postare Facebook a Consiliului Județean Sibiu

Consiliul Județean Sibiu susține și promovează campania „Donează păr pentru copii”, invitând comunitatea sibiană să se implice într-un gest de solidaritate și sprijin pentru cei aflați în situații vulnerabile.