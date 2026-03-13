incendiu pe câmp la avrig: a luat foc un utilaj agricol / foto

Un utilaj agricol a luat foc pe câmp la Avrig. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în Avrig pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un utilaj agricol.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, una de primă intervenție și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la compartimentul motor, la cabină și la buncărul de depozitare cereale al utilajului”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Incendiul a fost lichidat prompt însă, utilajul a fost afectat de incendiu precum și aproximativ 5 tone de porumb care erau depozitate in buncăr.

Nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect la compartimentul motor al utilajului agricol.