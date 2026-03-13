începe examenul de simulare națională pentru elevii de clasa a viii-a din sibiu: calendarul probelor și detalii importante

În intervalul 16 – 18 martie, un număr de 3.597 de elevi din cele 97 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județul Sibiu vor participa la simularea examenului de Evaluare Națională, destinată absolvenților clasei a VIII-a.

Din cei 3597 de elevi existenți în clasa a VIII-a, 3219 elevi învață la secția română, 360 elevi la secția germană și 18 elevi la secția maghiară.

Probele din cadrul simulării încep la ora 9:00, moment în care , în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8.30.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare din probele scrise ale simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de 2 ore și începe după completarea casetei de identificare.

Și în acest an, subiectele pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt redactate sub forma unei broșuri și se vor tipări față-verso, așa cum sunt transmise de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

După verificarea fiecărei lucrări scrise, în ordinea primirii acestora, în prezența elevilor, profesorii asistenți scanează lucrarea, verifică dacă numărul paginilor scanate corespunde cu numărul paginilor lucrării în format fizic și cu numărul de pagini trecut în procesul verbal de predare-primire al acesteia, precum și gradul de lizibilitate al lucrării scanate, o încarcă și o marchează pe platforma destinată evaluării digitalizate a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (art. 10, alin. 19 din Procedura nr. 25350/03.03.2026 a Ministerului Educației și Cercetării).

Activitatea de evaluare se realizează digitalizat, de regulă, pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitatea de învățământ din care provine profesorul evaluator. Profesorii evaluatori pot alege să își desfășoare activitatea de pe computere aflate într-un alt spațiu (de exemplu, bibliotecă, Centrul de Documentare și Informare, cabinetul disciplinei, cancelarie, domiciliul personal).

Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate.

Conform prevederilor art. 16 din Procedura nr. 25350/03.03.2026 a Ministerului Educației și Cercetării, în vederea optimizării procesului de simulare a probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, se impun asigurarea și respectarea unui calendar al activităților care se desfășoară în cadrul procesului de evaluare, după cum urmează:

– 5 zile lucrătoare pentru evaluarea lucrărilor scrise, începând cu ziua următoare celei care se desfășoară proba;

– 2 zile lucrătoare pentru evaluarea lucrărilor scrise cu diferențe de notare;

Comunicarea rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

În conformitate cu Procedura nr. 25350/03.03.2026 a Ministerului Educației și Cercetării, ”fiecare unitate de învățământ analizează rezultatele simulării națională pentru elevii pe care îi școlarizează și elaborează un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune (art. 20 (3))”

Inspectoratele școlare vor analiza rezultatele și „elaborează un raport pe baza rapoartelor unităților de învățământ. Acesta include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere, în cazul în care acest fapt se impune” (art. 20 (4)).

În cazul unităților școlare cu rezultate slabe, Ministerul Educației poate impune măsuri speciale. „Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul școlar, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor” (art. 20 (6)).

Notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2026 (pentru clasa a VIII-a)

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 – Comunicarea rezultatelor