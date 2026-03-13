incident transformat într-un conflict între părinți: tată acuzat că a bătut un copil într-un parc din sibiu

Un incident grav reclamat de o mamă din Sibiu ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate conflictele dintre copii și părinți. Femeia susține că fiul ei, elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 12, ar fi fost agresat fizic de tatăl unui coleg de clasă, într-un parc din oraș. Bărbatul acuzat recunoaște că a avut o discuție cu minorul, însă neagă că l-ar fi lovit.

Totul ar fi pornit ieri, 12 martie, după terminarea cursurilor. Potrivit Iulianei, incidentul a fost generat de o întâmplare banală de la ora de sport, unde Raul ar fi lovit din greșeală cu mingea de fotbal un alt coleg.

„Copiii erau în parc, în afara programului școlar. Totul a plecat de la o minge care l-a lovit, accidental, pe celălalt copil în cap. Tatăl acelui băiat a venit în parc, l-a încolțit pe fiul meu și l-a strâns puternic de nas până s-a învinețit. Mai mult, mi-a povestit că i-a dat un pumn în stomac și s-a urcat la propriu pe el.

Nu mi se pare normal ca un adult să ridice mâna asupra unui copil. L-am sunat și l-am întrebat cu ce drept a dat în el, anunțându-l că ne vedem la poliție. Raul a încercat să ascundă totul de frică, dar l-am văzut vânăt și se ținea de burtă. Sunt dărâmată, simt că fac infarct de supărare”, a declarat Iuliana pentru Ora de Sibiu.

Tatăl acuzat: „L-am prins un pic de nas”

Florin, tatăl vizat de acuzații, prezintă o variantă diferită. Acesta susține că fiul său este terorizat de câteva săptămâni de către Raul și că gestul său a fost unul de „atenționare”, negând violențele extreme descrise de mamă.

„Conflictul e mai vechi, de dinainte de vacanță. Fiul meu a venit plângând la mașină și mi-a spus că este înjurat și amenințat constant. Ieri, acest băiat l-a lovit intenționat cu mingea în față. Am răbufnit și m-am dus să discut cu el. Într-adevăr, l-am prins un pic de nas și i-am spus ferm să nu se mai ia de fiul meu, dar nu i-am dat pumni și nici nu m-am urcat pe el.

Ca gabarit, este dublu față de copilul meu. Am vrut doar să rezolv o problemă care trenează. Mai mult, ar trebui verificate anturajele în care se învârte, am auzit că ar avea legături chiar și cu substanțe interzise”, afirmă Florin.

Conducerea Școlii Nr. 12: „Părintele nu a porcedat corect”

Directoarea Școlii Gimnaziale nr. 12 din Sibiu, Cătălina Stancu, spune că unitatea de învățământ nu are informații despre incidentul petrecut în parc și subliniază că acuzațiile privind consumul de droguri sunt nefondate.

„Orice insinuare legată de droguri este exclusă. Din fericire, încă ne aflăm în situația în care astfel de probleme pot fi gestionate și nu există motive de panică. În școală nu avem astfel de cazuri”, a declarat directoarea.

Aceasta recunoaște că în clasă au existat unele conflicte între elevi, însă spune că profesorii intervin atunci când este nevoie.

„Clasa a șasea este, în general, o clasă bună, dar există două-trei elemente care mai creează probleme. Printre ele se află și Raul. Dirigintele este foarte ferm și intervine ori de câte ori este necesar, iar colegii mei aplică toate procedurile pentru a preveni orice formă de violență”, a explicat aceasta.

Directoarea spune însă că incidentul reclamat s-ar fi petrecut în afara școlii.

„Dacă lucrurile s-au întâmplat în parc, în afara programului și în afara școlii, părintele are tot dreptul să meargă la poliție și să depună o plângere. Conflictele dintre copii apar de multe ori în afara unității de învățământ, iar noi nu putem interveni decât atunci când situațiile se manifestă în spațiul școlii”, a precizat ea.

Sistem de monitorizare în școală

Conducerea unității de învățământ susține că în interiorul școlii sunt implementate mai multe măsuri pentru siguranța elevilor.

„Toată activitatea este monitorizată. Avem catalog electronic, iar părinții primesc imediat notificări atunci când apare o situație sau o suspiciune. De asemenea, clădirile sunt supravegheate video, iar accesul este controlat. În perioada următoare vom introduce și sisteme de pontaj cu cartelă pentru personal, tocmai pentru a crește nivelul de siguranță”, a mai declarat directoarea.

Conflictul dintre cele două familii pare departe de a se încheia. Mama copilului agresat intenționează să meargă la spital pentru investigații medicale și, ulterior, la Poliție pentru a depune plângere.