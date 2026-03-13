instructorul auto din sibiu, prins când dădea 500 de euro mită unui polițist, scapă de închisoare

Un instructor auto din Sibiu a ajuns în atenția oamenilor legii după ce, în vara anului trecut, i-a dat mită unui polițist examinator. Acesta a primit suma de 1.000 de euro de la cursanta lui, iar jumătate din bani a încercat să îi ofere agentului de poliție. De curând, acesta și-a aflat sentința.

Instructorul auto a fost prins în flagrant în 25 august 2025, în timp ce i-a remis suma de 500 de euro, cu titlu de mită, unui agent de poliție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, la un restaurant din oraș, la scurt timp după ce cursanta instructorului a promovat proba practică pentru obținerea permisului.

A cerut 1.000 euro de la cursantă: 500 a păstrat el

Polițistul și-a anunțat colegii din cadrul Serviciului Anticorupție în 25 august, după ce, în dimineața aceleiași zile, un instructor auto, originar din orașul Avrig, l-a informat că o femeie, cursantă la școala lui de șoferi, urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B. Cursanta a obținut permisul fără intervenția instructorului dar, chiar și așa, după proba practică, acesta l-a abordat din nou pe polițist, pentru a-i da 500 de euro în semn de „recunoștință”.

Instructorul i-a cerut polițistului examinator să se întâlnească la un restaurant din oraș pentru a-i dat acești bani, dar polițistul și-a anunțat colegii, omul fiind prins în flagrant când dădea mita. „Eu știu ce e în mintea ta și ce te gândești. (…) Nu îți întinde nimeni nicio cursă. Nu facem chestii de astea frecvent. Ai încredere în mine și o să vezi că nu o să te încurce… Înțelegi? (…) 500 sunt ai mei, înțelegi? Îi plină de bani, mă. (…) Nu le iau la toți”, a spus instructorul în timp ce i-a întins suma de 500 de euro polițistului, conform datelor de pe rejust.ro. „Sunt cadou pentru că o condus bine”, a mai spus acesta.

Din dialogul celor doi a mai rezultat că, la propunerea instructorului, cursanta i-a remis acestuia suma de 1.000 de euro, din care acesta a păstrat suma de 500 de euro, iar 500 i-a remis polițistului examinator. După înmânarea banilor, la restaurant au apărut și organele de poliție din cadrul DGA, împreună cu procurorul de caz, care l-au prins în flagrant.

Ce pedeapsă a primit

În cursul judecății, instructorul auto a solicitat să fie judecat potrivit procedurii recunoașterii învinuirii. El a recunoscut faptele așa cum au fost reținute în rechizitoriu. Instanța a ținut cont de faptul că bărbatul nu avea antecedente penale, avea un loc de muncă stabil și era căsătorit. Din aceste motive, pedeapsa închisorii a fost orientată spre minimul prevăzut de lege.

Instanța l-a condamnat zilele trecute la pedeapsa de 2 ani de închisoare și a dispus suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, pe o durată de 3 ani. El va trebui să respecte o serie de obligații: să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului și orice deplasare care depășește 5 zile și să comunice schimbarea locului de muncă. Instanța a impus inculpatului și să frecventeze un program de reintegrare socială. De asemenea, va trebui să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității.