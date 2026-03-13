medieșeanul urmărit pe străzile sibiului de justițiarul de berceni reacționează: „am cerut ordin de protecție”

Medieșeanul condamnat de mai multe ori pentru acte sexuale cu minori, trimis în judecată de curând pentru pornografie infantilă, spune că a cerut un ordin de protecție împotriva Justițiarului de Berceni, după ce acesta l-a urmărit pe străzile Sibiului. „Dacă eram un pericol social, nu eram în libertate”, spune Robert Magyara.

Robert Magyara, originar din Mediaș, a fost trimis în judecată, la mijlocul lunii februarie, de către DIICOT Sibiu, pentru pornografie infantilă.

În cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat judecătorilor Tribunalului Sibiu. Acolo l-a așteptat Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept Justițiarul de Berceni. (DETALII AICI) Medieșeanul spune că a cerut un ordin de protecție împotriva acestuia, după ce l-a urmărit pe străzile Sibiului.

„M-a agresat, m-a hărțuit, m-a urmărit din Tribunal. S-a emis un ordin de protecție. Eu i-am spus să mă lase în pace și să nu mă mai hărțuiască, dar el m-a urmărit în tot Sibiul. (…) El a venit cu 15-20 de persoane să mă urmărească. A trebuit să intru într-un magazin, de acolo am sunat la 112, au venit jandarmii, a venit poliția și am scăpat de el. Dacă nu intram acolo, ce se întâmpla? M-am temut, normal. Acest om a intrat în tribunal, în sala de judecată, a filmat pe hol, a filmat judecătoarea și jandarmii. Nu e normal”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Robert Magyara.

Medieșeanul susține că nu reprezintă un pericol social, motiv pentru care autoritățile l-au lăsat în libertate în cazul dosarului de pornografie infantilă. El spune că bărbatul care se recomandă drept „Justițiarul de Berceni” nu are niciun drept să îl hărțuiască.

„Dacă sunt anumite acuzații de pornografie infantilă, te judecă legea, nu un individ de la București care își face publicitate pe TikTok. Dacă eram un pericol social, nu eram în libertate. Eu mă duc la Tribunal atunci când mă cheamă, colaborez, nu există un pericol. La nivelul țării sunt foarte mulți acuzați de pornografie infantilă, dar asta nu înseamnă că acele persoane, adică în acest caz eu, trebuie să fiu urmărit”, a mai spus acesta.

Cât despre acuzațiile care i s-au adus, în contextul în care el este președintele unei asociații care se ocupă de copiii cu dizabilități, Magyara susține că legea i-a permis să o înființeze și nu a făcut nimic ilegal.

„Da, eu sunt președintele unui ONG, asta e, oricine poate fi președinte. Acea ordonanță de urgență nu interzice nimănui să facă un ONG. Eu am fost reabilitat, cazierul meu este curat. Acum am fost la Tribunal pentru fond, pentru pornografie infantilă. Fiecare persoană greșește, dar asta nu înseamnă că acele persoane trebuie să fie urmărite”, a adăugat medieșeanul.