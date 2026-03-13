mobilier, laboratoare și tehnologie de ultimă generație: cum arată școlile din mediaș după dotările făcute cu bani de la ue / foto

Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a continuat seria vizitelor la unitățile de învățământ din oraș care au beneficiat de dotări moderne prin proiectul finanțat din fonduri europene „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Mediaș, județul Sibiu”.

În cadrul acestui proiect, Școala Gimnazială nr. 7 și structura arondată, Școala Gimnazială nr. 4, au primit echipamente IT și mobilier nou. Printre echipamentele informatice se numără 43 sisteme de sunet, 7 table interactive, 63 laptopuri, un sistem all-in-one, 43 imprimante, 7 camere video, un router, 31 ochelari de realitate virtuală, 50 stick-uri de memorie, 5 HDD STB, 41 scannere, 30 stații inteligente de încărcare și 64 tablete grafice.

Sălile de sport au fost echipate cu 2 lăzi pentru gimnastică, o trambulină, 6 bănci pentru gimnastică, 15 seturi de șah, 4 panouri de baschet, 6 mese de tenis, 2 fileuri de tenis, 10 palete și 10 mingi pentru tenis de masă, 4 plase pentru coșurile de baschet, 4 plase pentru porțile de handbal, precum și 10 mingi de fotbal și 10 de handbal.

Pentru sălile de clasă au fost achiziționate piese de mobilier în număr mare: 1060 pupitre și scaune pentru elevi, 41 catedre, 11 scaune destinate cadrelor didactice și 40 dulapuri.

Proiectul a inclus și dotarea laboratoarelor de științe. Un laborator de chimie dispune de 15 mese pentru elevi, 33 de scaune, o masă de laborator pentru profesor, un dulap metalic, un dulap pentru instrumentar și un set de truse de laborator. Un laborator de fizică a fost echipat cu 15 mese pentru elevi, 30 de scaune ergonomice, o masă pentru experimente, una pentru echipamente, un set didactic, un set de truse pentru elevi și unul pentru profesori. De asemenea, un laborator de biologie au fost dotat cu 15 mese pentru elevi, o masă pentru profesor, 30 de scaune, un scaun pentru profesor, o masă cu sertare, două seturi de instrumente optice, două seturi de instrumente pentru laborator, un set de truse, două seturi de materiale grafice și două seturi de mulaje.

„După câțiva ani de muncă, am finalizat un proiect important finanțat din fonduri europene, care a avut ca principal obiectiv dotarea tuturor școlilor cu echipamentele necesare pentru ca fiecare copil, dacă își dorește, să poată face performanță. În urmă cu câteva zile am vizitat grădinițele din oraș pentru a vedea cum sunt folosite dotările realizate prin acest proiect și pentru a mă asigura că investițiile sunt cu adevărat utile pentru cei mici. În această săptămână am continuat vizitele și în școlile din oraș, unde am putut vedea că investițiile în educație sunt apreciate și folosite cu responsabilitate. Acum, când proiectul a ajuns la final, totul poate părea simplu. În realitate, în spatele lui stau câțiva ani de muncă și mult efort depus în echipă. Le mulțumesc colegilor mei din Primăria Mediaș, dar și cadrelor didactice din toate instituțiile de învățământ pentru implicare și pentru sprijinul acordat în realizarea acestui proiect”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.