naționala de baschet feminin a româniei, întâmpinată cu flori la sibiu înaintea duelului cu polonia / foto galerie

Echipa națională de baschet feminin a României a ajuns la Sibiu, unde va juca sâmbătă, 14 martie 2026, împotriva Poloniei, în cadrul FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers 2027.
Echipa națională de baschet feminin a României a fost întâmpinată joi, 12 martie 2026, la Sala Transilvania din Sibiu, de administratorul public al județului Sibiu, Adrian Bibu. Acesta le-a urat bun venit sportivelor și le-a oferit câte o floare, marcând astfel și perioada dedicată Zilei Femeii.
„Am avut plăcerea să le întâmpin la Sibiu și să le urez mult succes sportivelor din lotul național al României. Cu această ocazie le-am înmânat și câte o floare, în semn de apreciere, fiind luna martie și marcând perioada în care am sărbătorit Ziua Femeii. Pentru noi este o onoare să găzduim echipa națională de baschet feminin și să avem astfel de evenimente sportive importante în Sala Transilvania”, a declarat Adrian Bibu.
Naționala feminină României reveni teren sâmbătă, martie
Naționala feminină a României va reveni pe teren sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 19:00, la Sala Transilvania, unde va întâlni echipa Poloniei într-un meci din cadrul FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers 2027.
