panică în mai multe localități din vâlcea și argeș: geamuri sparte la locuințe în urma unor zgomote puternice / video

Momente de panică au fost resimțite joi seară în județele Argeș și Vâlcea, în jurul orei 22:00, după ce zgomote extrem de puternice au fost auzite în municipiul Curtea de Argeș și în localitățile învecinate.

Martorii au relatat că undele de șoc au fost atât de intense încât „s-au zguduit paturile în tot orașul”, iar în unele locuințe geamurile s-au crăpat.

Sunetele, asemănătoare unor explozii, au fost cauzate de exercițiile aeriene supersonice desfășurate în această perioadă de forțele aliate, inclusiv aeronave aparținând Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite, care participă la misiuni de antrenament pe întreg teritoriul României.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială a Forțelor Aeriene Române, în perioada 9–16 martie 2026, aeronave române și aliate, tehnică dislocată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au executat zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic.

„Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație”, au transmis reprezentanții instituției.

Bubuiturile au fost generate de două avioane de vânătoare Eurofighter 2000 Typhoon, care la ora 22:01 au survolat zona Curtea de Argeș la o altitudine de peste 10.000 de metri, depășind bariera sunetului, având o viteză de aproximativ 1.225 km/h.

Fenomenul este cunoscut sub numele de „boom sonic”, și apare atunci când o aeronavă zboară cu viteză supersonică, generând unde de șoc care se propagă prin atmosferă. Aceste unde pot fi resimțite pe o rază de aproximativ 20 de kilometri.

Un locuitor din Argeș a descris fenomenul pe Facebook:

„Dacă nu știați cum se aude un BANG SONIC, ei bine l-ați auzit în această seară în județele Argeș și Vâlcea… Nu au fost drone, nu a fost vreun meteor, nu au fost lumini, nimic… niște piloți au depășit limita bunului simț, adică 340 m/secundă sau 1.224 km/h, provocând o undă de șoc continuă urmată de bubuituri foarte puternice, extrem de asemănătoare unui tunet zdravăn. Aceasta se petrece timp de câteva secunde până când avionul reduce viteza sub pragul de 1.200 km/h.”

Videoclipurile postate de martori surprind sunetul intens al fenomenului și reacțiile locuitorilor surprinși de bubuiturile puternice.