peste 7.400 de români s-au înscris la concursul pentru funcționari europeni. mae oferă sesiuni gratuite de pregătire

Peste 7.400 de români s-au înscris la concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni, potrivit unui anunț făcut vineri, 13 martie 2026, de ministrul de Externe Oana Țoiu. Pentru a sprijini candidații, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va organiza sesiuni gratuite de pregătire, în colaborare cu Institutul European din România.

România se află pe locul 7 între țările Uniunii Europene ca număr de candidați înscriși la acest concurs, a precizat Oana Țoiu. Ministrul a subliniat că interesul crescut al absolvenților români pentru o carieră în instituțiile europene poate contribui la creșterea profilului european al țării.

„Având în vedere interesul crescut al absolvenților români am decis să-i sprijinim cu sesiuni de pregătire pentru a contribui concret la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul instituțiilor europene”, a transmis Oana Țoiu într-o postare publică.

Sesiunile de pregătire vor fi organizate online, iar accesul va fi gratuit pentru toți cei interesați. MAE și Institutul European din România își propun astfel să ofere candidaților români instrumentele necesare pentru a avea șanse mai mari de reușită la concursurile europene.

Inițiativa vine în contextul în care România urmărește să își consolideze prezența în structurile Uniunii Europene, iar numărul mare de înscriși la concurs reflectă interesul tot mai ridicat pentru o carieră la nivel european.

Detalii suplimentare despre calendarul și modul de desfășurare al sesiunilor de pregătire urmează să fie anunțate de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România.