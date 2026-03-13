prefectura sibiu a făcut lista cu angajații care vor fi dați afară: doar 35 de posturi rămase, după reorganizare

Instituția Prefectului Sibiu a decis care sunt cele 35 de posturi rămase, după ce au fost stabilite noile scheme de personal.

O reorganizare administrativă de amploare, fundamentată pe Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 157 din 12 martie 2026 , va schimba radical schema de personal a Instituției Prefectului – Județul Sibiu. Potrivit noii structuri, instituția va trece printr-o reducere semnificativă a personalului, pierzând aproximativ 31% din totalul posturilor actuale.

Cine pleacă la Prefectura Sibiu?

Dacă în luna martie 2026 organigrama prefecturii sibiene număra 51 de posturi, noua structură ce va intra în vigoare la data de 1 iulie 2026 prevede un număr de doar 35 de posturi. Această reducere de 16 posturi lovește în mod special în aparatul de execuție și în funcțiile de suport administrativ.

Cea mai drastică scădere se înregistrează în rândul funcțiilor publice, unde numărul de posturi scade de la 42 la 27.

Printre cele mai notabile pierderi din această categorie se numără desființarea completă a celor 4 posturi de referent (clasa III, grad superior) care existau în structura inițială a instituției. De asemenea, prefectura sibiană renunță și la singurul post de manager public pe care îl avea prevăzut în organigrama anterioară.

Restructurarea afectează și personalul cu contract de muncă, unde numărul posturilor scade de la 4 la 3, prin eliminarea definitivă a postului de casier. În ceea ce privește funcțiile de demnitate publică și structurile auxiliare asociate, scăderea este de la un total de 8 posturi raportate inițial la doar 3 posturi de bază, reprezentate de prefect și cei doi subprefecți.

Ce rămâne la Sibiu după 1 iulie?

După „marea tăiere”, Instituția Prefectului – Județul Sibiu va funcționa, începând cu data de 1 iulie 2026, cu o structură mult mai suplă, concentrată strict pe un nucleu administrativ esențial.

Conducerea politică a instituției rămâne neschimbată la vârf, fiind formată din prefect și cei doi subprefecți. În ceea ce privește Cancelaria Prefectului, aceasta va fi redusă la doar două posturi cheie: un director de cabinet și un consilier.

Corpul funcționarilor publici, care reprezintă coloana vertebrală a instituției, va fi compus din 27 de persoane. Această echipă include un secretar general și trei șefi de serviciu, însă cea mai mare pondere o au cei 12 consilieri și cei 6 consilieri juridici, toți cu grad profesional superior.

Suportul tehnic și administrativ va fi asigurat de o echipă extrem de restrânsă, formată din doar 3 persoane încadrate ca personal contractual. Această structură minimală include un expert cu gradul profesional IA și 2 șoferi, restul funcțiilor auxiliare sau de secretariat fiind eliminate din noua organigramă.

“Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal”, se precizează în documentul semnat de ministrul afacerilor interne