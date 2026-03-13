premieră la teatrul „gong” din sibiu: „povestea regelui lear”, adaptată pentru copii

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va prezenta vineri, 20 martie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Povestea Regelui Lear”, adaptare după William Shakespeare.

Realizat cu păpuși pentru publicul tânăr, spectacolul celebrează la Sibiu atât Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie), cât și Ziua Mondială a Marionetiștilor (21 martie).

„Vă invităm să celebrăm dragostea pentru artiști oferind cadrul necesar dezvoltării unui proiect inițiat de o echipă tânără pentru dezvoltarea noilor generații de copii și părinți. Sunt bucuros că această premieră are loc în mod special la Sibiu ca centru de dezvoltare prin teatru.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Povestea Regelui Lear” propune o întâlnire ludică între teatrul elisabetan și universul copiilor de astăzi, într-o adaptare semnată de actrița Eliza Păuna și regizată de Ramona Iacob. Spectacolul pornește de la o situație aparent banală: Cordelia, o fetiță din zilele noastre, trebuie să învețe o poezie dedicată tatălui ei, pentru serbarea școlară. Emoțiile, presiunea „de a spune cuvintele potrivite” și dorința de a-l face mândru o copleșește. În acel moment apare Jester, prietenul ei imaginar – bufonul din piesele lui Shakespeare – care o invită într-o călătorie prin timp și imaginație. Jocul lor devine o reinterpretare a celebrului text „Regele Lear”, o poveste despre iubire, orgoliu și despre felul în care cuvintele pot uneori ascunde, în loc să dezvăluie, adevărul.

Pentru regizoarea spectacolului, fascinația pentru teatrul de altădată a stat la baza întregului demers artistic. „Sunt fascinată de modul în care se practica teatrul cu secole în urmă, înainte de profesionalizare lui, cu mijloace naive și copilăroase, în fața unui public la fel de copilăros, ușor și totodată greu de mulțumit.”, spune Ramona Iacob. Ideea spectacolului a pornit din dorința de a recrea pentru copiii de astăzi atmosfera unui mic teatru elisabetan în care poveștile lui Shakespeare să fie spuse cu actori, păpuși și multă imaginație.

Scenografa Gabi Albu a imaginat un univers scenic inspirat de Teatrul Globe, ca o carte pop-up în care actorii și păpușile pot transforma scena într-un spațiu al jocului ai al surprizei. „S-a format un triunghi de umor, candoare și ludic.”, povestește artista despre colaborarea cu echipa spectacolului, o colaborare care a crescu încet, timp de luni de zile, până când ideile s-au transformat într-o formă scenică coerentă.

Textul semnat de Eliza Păuna pleacă de la întrebări foarte actuale despre relația dintre copii și părinți. „Există o vârstă minunată în copilărie când realitatea se desfășoară în lumini multe și încălecate, iar copiii inventează lumi cu o precizie uimitoare.”, a declarat tânăra actriță. Din această perspectivă, povestea lui Lear devine o oglindă a prezentului: un tată care nu știe să asculte și un copil care încearcă să găsească cuvintele pentru a spune ceva simplu – că îl iubește. Dincolo de umorul și jocul teatral, această reinterpretare a tragediei shakespeariene vorbește despre un lucru esențial: valoarea timpului petrecut împreună.

Pe scenă, publicul îi va putea descoperi pe Eliza Păuna și Gabriel Muncuș, într-un spectacol care combină teatrul cu păpuși, muzica inspirată din epoca elisabetană și o scenografie plină de invenție. Din echipa de creație mai fac parte Remus Gabor, responsabil de crearea păpușilor, compozitoarea Bogdana Dima și designerul de lumini Alex Raptis. De asemenea, montarea de la Sibiu folosește fragmente scurte traduse de George Volceanov din opera lui Shakespeare.

Cu umor, tandrețe și imaginație, spectacolul produs de Teatrul „Gong” din Sibiu aduce pe scenă o aventură teatrală pentru copii și părinți deopotrivă, cu un mesaj cât se poate de simplu: uneori, cele mai importante cuvinte nu sunt cele mari și spectaculoase, ci cele sincere, iar cel mai prețios dar pe care îl pot oferi părinții copiilor lor rămâne timpul petrecut împreună.

„Povestea Regelui Lear” are o durată de aproximativ 50 de minute. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 6 ani. Pe lângă reprezentația în premieră, spectacolul va mai fi prezentat publicului larg sâmbătă, 21 martie de la orele 11:00 și 18:00 și duminică, 22 martie, de la ora 11:00.

Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.

În peste 80 de țări ale lumii, de Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret sunt organizate spectacole, repetiții și lecturi atât în sălile de spectacole, cât și în aer liber. Organizat anual, în data de 20 martie, la inițiativa ASSITEJ – Asociația Internațională de Teatru pentru Copii și Tineret, evenimentul este celebrat în peste 80 de țări cu scopul de a promova educația celor mai mici spectatori de teatru. Desfășurată sub îndemnul „Du un copil la teatru!” sărbătoarea este un prilej pentru schimburi de experiențe teatrale.

Ideea unei zile dedicate special teatrelor de păpuși a fost supusă spre dezbatere la al XVIII-lea Congres al Uniunii Internaționale de Marionete (UNIMA), desfășurat la Magdeburg, în 2000. Doi ani mai târziu, la o reuniune a Consiliului Internațional al UNIMA, din iunie 2002, de la Atlanta, a fost stabilită data de 21 martie pentru celebrarea World Puppetry Day / Zilei Mondiale a Teatrului de Păpuși. Marionetele, ca o formă autonomă de expresie artistică, se află în continuă evoluție. Prin construirea și manipularea acestor jucării, se transmit vise și emoții, se construiesc personalitățile copiilor și tinerilor. Păpușarii prin jocul lor (în narațiunea scenică) inspiră creativitatea, descoperă noi forme ale frumuseții și armoniei, se luptă pentru o lume mai bună și mult mai umană.

POVESTEA REGELUI LEAR

O poveste pentru părinții care nu ascultă de copii

adaptare de Eliza Păuna, după W. Shakespeare și Andy Stanton

traducerea fragmentelor din W. Shakespeare de George Volceanov

regia: Ramona Iacob

scenografia: Gabi Albu

păpușile: Remus Gabor

muzica: Bogdana Dima

lighting design: Alexandros Raptis

în distribuție: Eliza Păuna și Gabriel Muncuș.