procesul accidentului cu doi morți de lângă dedeman: judecătorii au dat vineri o nouă soluție

Magistrații sibieni au dispus, în ședința din 13 martie 2026, o amânare în dosarul accidentului cumplit petrecut pe Prelungirea Mihai Viteazu. Instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru finalul lunii martie.

Judecătorii Tribunalului Sibiu au dispus o nouă amânare în dosarul accidentului de la Dedeman din decembrie 2022, urmând să analizeze probele și să dea o hotărâre în 26 martie.

Acest nou pas procedural vine după ce, în luna noiembrie a anului trecut, instanța a dispus oficial începerea judecății împotriva șoferului. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În prezent, dosarul se află pe rolul Tribunalului Sibiu, unde se analizează probele și circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.

Filmul tragediei: Doi tineri au pierit cu câteva zile înainte de Crăciun

Tragedia care a șocat întreaga comunitate din Sibiu a avut loc în decembrie 2022. Patru tineri se aflau într-un autoturism marca Audi care rula pe Prelungirea Mihai Viteazu, în zona magazinului Dedeman. Din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina s-a izbit violent de un TIR parcat pe marginea drumului.

Impactul a fost atât de devastator încât doi dintre pasageri, Sonja și Andrei (19 și 20 de ani), au murit pe loc. Șoferul, Fabian, și un alt pasager, Cosmin, au supraviețuit accidentului, dar au avut nevoie de săptămâni de îngrijiri medicale pentru a se recupera din starea gravă în care se aflau.

Viteză și alcool la volan

Anchetatorii au adunat probe solide care indică faptul că accidentul ar fi putut fi evitat. Pe lângă viteza confirmată de camerele de supraveghere din zonă, buletinele de analiză toxicologică au arătat că șoferul consumase alcool înainte de a se urca la volan. La câteva ore după producerea accidentului, acesta avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur în sânge. O oră mai târziu, valoarea a scăzut la 0,38 g/l.

