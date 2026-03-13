proiect creat la sibiu, premiat la nivel național. robotica vine în ajutorul arheologiei

O colaborare valoroasă dintre Muzeul Național Brukenthal și echipa de robotică Gear Maniacs Junior s-a concretizat printr-un rezultat remarcabil: câștigarea Premiului I la Proiectul de Inovare, atât la etapa regională, cât și la cea națională a competiției.

Cu sprijinul muzeografului Gheorghe Natea, consultant arheolog, membrii echipei au avut ocazia să descopere culisele arheologiei. Prima documentare din acest sezon, intitulată „Unearthed”, a fost realizată la Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, în cadrul expoziției „Arheologie Sibiană”.

Ulterior, tinerii au participat la o vizită pe șantierul arheologic de la Tilișca, unde Gheorghe Natea le-a explicat principalele provocări cu care se confruntă arheologii în activitatea lor de teren.

De la șantierul arheologic la aplicația DigItAll

În urma discuțiilor cu mai mulți arheologi experți de la Muzeul de Istorie – Casa Altemberger și Muzeul ASTRA, elevii au identificat o problemă majoră din domeniul arheologiei. Dacă un vas s-ar sparge într-un anumit loc, unele fragmente ar putea rămâne pe loc, în timp ce altele s-ar putea deplasa în timp la zeci de metri distanță. Din acest motiv, este adesea foarte dificil ca fragmentele descoperite separat să fie asociate ulterior pentru a reconstitui obiectul original.

Pornind de la această provocare, echipa a dezvoltat proiectul de inovare DigItAll. Acesta este alcătuit din două componente: o aplicație mobilă și una pentru desktop. Folosind senzorul LiDAR, utilizatorul poate scana un artefact din toate unghiurile pentru a genera un model 3D. Ulterior, pe calculator, mai multe fragmente pot fi suprapuse digital pentru a verifica dacă se potrivesc și dacă provin din același vas, oferind astfel o metodă rapidă și precisă de reconstituire a artefactelor.

Despre echipa Gear Maniacs Junior

Echipa Gear Maniacs Junior a fost înființată în anul 2021 și participă anual la competiția FIRST LEGO League Challenge, organizată de FIRST. În fiecare an, echipa organizează recrutări pentru membri noi, pe care îi introduce în lumea roboticii, învățându-i programare și tehnici de construcție a roboților.

Rezultatele echipei

Sezonul UNEARTHED 2025-2026

Regională – Premiul I Proiect de Inovare

Națională – Premiul I Proiect de Inovare

Sezonul SUBMERGED 2024-2025

Regională – Premiul I Core Values

Națională – Premiul III Proiect de Inovare

Sezonul MASTERPIECE 2023-2024

Regională – Premiul III Robot Design

Regională – Premiul II Proiect de Inovare

Regională – Premiul Champion (cea mai bună echipă)

Națională – Premiul I Core Values

Alte proiecte și inițiative

Prin proiectul ROBOSCHOOLS, membrii echipei au vizitat școli din Sibiu, unde au introdus elevii în lumea roboticii prin activități interactive și practice, inclusiv fotbal cu roboți. De asemenea, au participat la Maratonul Internațional Sibiu pentru a susține financiar și social această inițiativă.

În paralel, echipa oferă mentorat formației RoboTribe de doi ani. Membrii acesteia participă la rândul lor la FIRST LEGO League Challenge, iar în ultimii doi ani s-au calificat la etapa națională alături de Gear Maniacs Junior.

Totodată, echipa a derulat și un proiect Erasmus+, prin care a organizat un schimb de experiență cu o echipă de robotică din Germania, facilitând schimbul de idei și cunoștințe tehnice între participanți.