robot umanoid reținut de poliție: a hărțuit o vârstnică de 70 de ani / video

Un incident neobișnuit a avut loc în Macao, China, unde un robot umanoid a hărțuit o femeie în vârstă de 70 de ani.

Potrivit poliției, evenimentul s-a petrecut seara, în apropierea unui complex rezidențial din Patane. Femeia se afla pe stradă, uitându-se la telefon, când a observat un robot umanoid, model Unitree G1, aflat în spatele ei. Speriată, aceasta a țipat, iar robotul a ridicat ambele brațe.

Polițiștii au intervenit rapid și au escortat robotul într-o zonă sigură, fără ca acesta să opună rezistență. Unul dintre agenți a pus mâna pe umărul robotului, exact ca în cazul unui suspect uman.

Robotul aparține unui centru educațional din Macao și era folosit pentru „activități promoționale”. Reprezentantul centrului a explicat că incidentul a survenit atunci când robotul părăsea zona și femeia, oprită în mijlocul aleii, s-a speriat la vederea luminilor acestuia.

Femeia a fost transportată la spital, dar a decis să nu depună plângere. Poliția a confirmat că nu a existat contact fizic între cele două părți, iar robotul a fost returnat proprietarului, căruia i s-a cerut să fie mai precaut pe viitor.