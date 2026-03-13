se schimbă circulația pe strada munchen din sibiu: sens unic și stații noi pentru autobuze

Pe strada Munchen, din zona industrială vest, traficul nu va mai fi dublu sens, ci va funcționa în sens unic, de la strada Barcelona către strada Europa Unită.

Decizia, aprobată de Comisia pentru sistematizarea circulației, urmărește prioritizarea transportului public pe această arteră îngustă, foarte frecventată de angajații care lucrează în zonă.

Prin implementarea sensul unic se creează condițiile pentru prelungirea stației de autobuz existente la capătul dinspre str. Barcelona, permițând oprirea mai multor autobuze simultan. Mai mult, de-a lungul străzii se vor crea două stații noi pentru autobuze.

Această modificare va fi pusă în practică după ce echipele firmei care execută marcaje rutiere vor realiza noile semnalizări. Marcajele vor fi executate fără oprirea circulației, luni, 16 martie, după ora 08.00 dimineața, dar în zonele în care se lucrează se va circula pe o bandă, alternativ.

Se vor realiza marcajele rutiere pe carosabil și se vor instala și indicatoarele care anunță circulația în sens unic. Pentru a evita întârzieri sau blocaje pe timpul lucrărilor, se recomandă utilizarea rutelor alternative.