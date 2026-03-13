Pe strada Munchen, din zona industrială vest, traficul nu va mai fi dublu sens, ci va funcționa în sens unic, de la strada Barcelona către strada Europa Unită.
Decizia, aprobată de Comisia pentru sistematizarea circulației, urmărește prioritizarea transportului public pe această arteră îngustă, foarte frecventată de angajații care lucrează în zonă.
Prin implementarea sensul unic se creează condițiile pentru prelungirea stației de autobuz existente la capătul dinspre str. Barcelona, permițând oprirea mai multor autobuze simultan. Mai mult, de-a lungul străzii se vor crea două stații noi pentru autobuze.
Această modificare va fi pusă în practică după ce echipele firmei care execută marcaje rutiere vor realiza noile semnalizări. Marcajele vor fi executate fără oprirea circulației, luni, 16 martie, după ora 08.00 dimineața, dar în zonele în care se lucrează se va circula pe o bandă, alternativ.
Se vor realiza marcajele rutiere pe carosabil și se vor instala și indicatoarele care anunță circulația în sens unic. Pentru a evita întârzieri sau blocaje pe timpul lucrărilor, se recomandă utilizarea rutelor alternative.
- Medic din Sibiu avertizează: oboseala de primăvară poate ascunde o tulburare gravă de somn acum 34 de secunde
- Se schimbă circulația pe strada Munchen din Sibiu: sens unic și stații noi pentru autobuze acum 57 de secunde
- Decizie controversată în Educație: manualele de liceu vor fi folosite 8 ani acum 20 de minute
- Un dansator de la „Junii Sibiului” a intrat în show-ul „Batem Palma”: Neluțu vrea să salveze meșteșugurile din satul natal acum 26 de minute
- Anunț important de la Primăria Cisnădie: „Declarați clădirile noi dobândite, ca să nu vi se majoreze impozitul” acum o oră