sibian aflat pe lista „most wanted”, capturat în franța: este condamnat pentru furturi de sute de mii de euro

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Sibiu, dat în urmărire internațională în categoria „Most Wanted”, a fost adus vineri în România pentru executarea unei pedepse de 9 ani și 7 luni de închisoare.

Acesta a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și conducerea unui vehicul fără permis și urmează să fie încarcerat într-o unitate de detenție.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2013, bărbatul ar fi format împreună cu alte opt persoane un grup infracțional organizat specializat în furturi, activ pe teritoriul României până în 2017.

Printre faptele comise se numără:

În perioada 1 noiembrie – 11 decembrie 2013, grupul a intrat prin efracție în patru locuințe, sustrăgând bunuri și bani în valoare totală de aproximativ 43.500 de euro și 80.000 de lei.

În noaptea de 4 spre 5 februarie 2017, au furat bunuri în valoare de 47.700 de euro dintr-o locuință și 15.680 de euro și 108.800 de lei din sediul unei firme.

În noaptea de 20 spre 21 septembrie 2017, bărbatul a furat 250.100 de lei dintr-o casă de schimb valutar, iar pe 21 octombrie 2017 a participat la un alt furt dintr-o locuință, prejudiciul fiind estimat la 70.000 de euro.

De asemenea, ar fi sustras sume de la două persoane vătămate: 3.000 de euro și 23.300 de lei, respectiv 23.000 de euro și 26.000 de lei.

Pe numele său a fost emisă o alertă în Sistemul de Informații Schengen la 21 decembrie 2021, prin intermediul Biroului SIRENE România, pe baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul Timiș.

În urma colaborării între autoritățile române și cele franceze, s-a stabilit că bărbatul se afla în Franța, folosind o identitate falsă. Acesta a fost depistat pe 19 februarie 2024 în localitatea Éragny, arestat și predat autorităților române pentru executarea pedepsei.