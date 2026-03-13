sibienii ies tot mai rar în oraș, iar patronii sunt în pragul disperării: „am făcut și reduceri”

Sibienii ies din ce în ce mai rar la restaurant și aleg tot mai des să comande mâncare acasă. Patronii de restaurante spun că este un obicei care s-a păstrat încă din perioada pandemiei.

Restaurantele din Sibiu se bazează din ce în ce mai mult pe turiști decât pe localnici. Proprietarii spun că sibienii ies mai puțin în oraș comparativ cu anul trecut sau preferă să comande mâncare la domiciliu.

Un studiu realizat de Hospitality Culture Institute, împreună cu Exact Research, care analizează comportamentul de consum în restaurante și pe piața livrărilor de mâncare din mediul urban, arată că românii ies mai rar la restaurant și consumă mai puțin. În 2025, bonul mediu de comandă a scăzut cu aproximativ 13%.

Chiar dacă piața restaurantelor și a serviciilor de alimentație din România este estimată la aproximativ 7,8 miliarde de euro în 2025, comportamentul consumatorilor indică o schimbare clară: oamenii sunt mai atenți la cheltuieli și devin mai selectivi în ceea ce privește experiența oferită de restaurante. În Sibiu, situația este aceeași. Oamenii își calucează fiecare bănuț, astfel încât ieșirele în oraș nu mai reprezintă o prioritate.

„Oamenii au devenit mai chibzuiți”

Patronii de restaurante din Sibiu spun că schimbarea obiceiurilor de consum a început în timpul pandemiei și a continuat pe fondul situației economice.

„Da, de ceva vreme se întâmplă asta. S-au schimbat obiceiurile de consum încă din pandemie, iar acum se suprapune și partea financiară. Oamenii au devenit mai chibzuiți. Avem o scădere de aproximativ 15% față de anul trecut. În mod normal, ianuarie și februarie sunt luni mai slabe, dar anul acesta au fost și mai slabe decât de obicei”, a spus Adi Barbu, de la restaurantul Cotton.

Livrarea la domiciliu, tot mai populară

Mulți clienți preferă să comande mâncare acasă, pentru că este mai comod, însă patronii spun că acest lucru nu este neapărat avantajos pentru restaurante.

„Multă lume comandă acasă pentru că e mai comod. Dar când comanzi, comanzi doar mâncarea. Pentru noi nu este chiar avantajos. Nouă ne-ar conveni să vină oamenii să mănânce în restaurant”, a adăugat Adi Barbu.

Restaurantele se bazează tot mai mult pe turiști

Pentru unele restaurante din Sibiu, turiștii au devenit principalii clienți. „Ne bazăm mult pe turiști, deși încercăm să atragem și sibienii. Mi-ar plăcea ca localnicii să iasă mai des în oraș, iar turistul să fie doar un bonus. Dacă nu sunt turiști, poți să ai restaurantul oriunde în Sibiu și tot va fi greu”, a spus Gheorghe Stancu, patronul restaurantului Old Lisbon.

Acesta spune că situația economică îi face pe oameni să fie mai atenți la cheltuieli. „Toată lumea se gândește la situația economică. Benzina, motorina, toate se scumpesc și oamenii sunt speriați. Nu cred că este loc de scumpiri în alte domenii. Eu nu voi umbla la prețuri, care oricum sunt destul de piperate”, a explicat acesta.

Captură Google Maps

Reduceri pentru a-i scoate pe sibieni din casă

Pentru a atrage mai mulți clienți locali, unele restaurante au început să organizeze promoții și evenimente gastronomice. „Am avut două săptămâni cu reduceri de 20% la preparate, între orele 12 și 18. Acum participăm la Săptămâna Gastronomică, unde oferim un aperitiv și un fel principal la un preț fix. Ideea este să scoatem sibianul din casă și să vadă că poate mânca bine la restaurant”, a spus Gheorghe Stancu.

Patronul spune că experiența din restaurant nu poate fi comparată cu livrarea la domiciliu „Ideea este ca oamenii să iasă din casă și să socializeze. Mâncarea pe care o mănânci acasă nu are legătură cu cea pe care ți-o servesc în restaurant. Gustul se schimbă până ajunge curierul cu mâncarea. Eu nu promovez foarte mult ideea de a comanda acasă. Uneori, poate ieși chiar mai scump decât dacă mănânci în restaurant”, a mai spus acesta.

