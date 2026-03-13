sibiu devine mai prietenos cu pisicile fără stăpân: voluntarii vor să instaleze încă 10 căsuțe

Sibiul devine un oraș mai prietenos cu micile feline fără stăpân. După ce a instalat deja șapte adăposturi în diverse cartiere, Asociația PAN își propune să dubleze acest număr prin participarea la Maratonul Internațional Sibiu din acest an.

Până în prezent, eforturile voluntarilor s-au concretizat în amenajarea a șapte adăposturi pentru pisicile fără stăpân, din Sibiu. Aceste căsuțe, proiectate special pentru a rezista la intemperii și temperaturi scăzute, au fost deja amplasate în mai multe zone ale orașului precum în Cartierul Ștrand, Vasile Aron, Țiglari și Hipodrom, Viile Sibiului și în zona Muzeului Satului. Alte astfel de căsuțe urmează să fie instalate în Sibiu, dar și în localități din apropiere. „Le vom instala acolo unde este cerere”, a spus Ana Maria, de la Asociația PAN.

Mai mult decât simple adăposturi, aceste mici refugii au devenit puncte de sprijin pentru comunitatea locală. Ele sunt întreținute constant de voluntari, dar și de locatari iubitori de animale, care se implică în hrănirea și monitorizarea pisicilor.

Noua țintă: încă 10 căsuțe prin Maratonul Sibiu

Pentru a extinde proiectul și în localitățile din apropierea Sibiului, Asociația PAN s-a înscris la Maratonul Internațional Sibiu, cu un obiectiv clar: strângerea fondurilor necesare pentru construcția și instalarea a încă zece căsuțe pentru pisicile comunitare.

„Proiectul nostru nu oferă doar un acoperiș deasupra capului, ci promovează responsabilitatea. Vrem să reducem suferința animalelor și să educăm comunitatea cu privire la importanța sterilizării și a îngrijirii corecte”, transmit reprezentanții Asociației PAN.

Pentru ca proiectul să devină realitate, inițiatorii speră să mobilizeze comunitatea, atât prin participarea la cursele de alergare din cadrul maratonului, cât și prin donații. Obiectivul este de a strânge donații în valoare de 28.000 de lei. Proiectul poate fi susținut aici.

Anul acesta, la Maratonul internațional Sibiu au fost alese 48 de proiecte, care acoperă o gamă variată de domenii relevante pentru dezvoltarea comunității. Toate cauzele, precum și mai multe detalii despre fiecare, se găsesc pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu – https://maratonsibiu.ro/proiecte.