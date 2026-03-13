start cu stângul în play-out pentru fc hermannstadt: au pierdut la arad / video

În primul meci din play-out, FC Hermannstadt a pierdut vineri la Arad, 2-3 cu UTA și sibienii tremură tot mai mult pentru a prinde măcar un loc de baraj.

Dorinel nu a nimerit deloc formula de start la acest joc și l-a lăsat pe bancă pe Karo, fundalul central care a jucat bine etapa trecută, la Galați. În schimb, tehnicianul a insistat din nou cu Jair și Politic, jucători care nu au arătat cam nimic.

Defensiva Sibiul s-a făcut de râs în primul minut al meciului de la Arad, când Ionuț Stoica a degajat chiar în fața lui Tibi Căpușă, iar balonul s-a dus în plasa porții. Fundașul sibienilor a rămas secunde bune la pământ după ce a primit mingea în plină figură de la Stoica, aflat la doar doi metri.

Sibiul a fost în corzi după acest gol caraghios și a încasat încă unul în minutul 6, când Benga a înscris cu capul după un corner. Seara neagră a sibienilor s-a accentuat, Politic s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 18 cu Afalna.

Florescu are prima șansă bună a sibienilor, în minutul 26, dar portarul arădean Gorcea blochează. Afalna ia galben pentru simulare în careul advers. UTA se retrage, sibienii trebuie să construiască periculos, dar e exact ce nu au știut să facă tot sezonul.

La pauză, Dorinel Munteanu mizează pe suedezul Simba, care intră în locul lui Jair.

La prima acțiune a sibienilor, Neguț șutează, Țuțu blochează cu mâna, centralul I. Călin este chemat la VAR și dictează penalty. Însă, Cristi Neaguț trage modest și Gorcea apără! Parcă tot norocul din etapa trecută, de la Galați s-a întors acuma împotriva sibienilor.

UTA face 3-0 după o acțiune creată de van Durmen, care pasează în careu după ce l-a năucit pe Stoica, iar Roman înscrie. Aflana are o șansă uriașă în minutul 55, când este singur cu portarul, dar tratează faza cu mare lejeritate și trage pe lângă poartă.

Florescu inventează o pasă de excepție în minutul 59, Chițu scapă singur cu potarul Gorcea, îl driblează și reduce din diferență. ”Munti” mai face două modificări, intră Stancu și Buș, dar sibienii nu mai au ritm în atac și pedalează în gol. Abia în al doilea minut de prelungiri, Buș reia cu capul și înscrie la centrarea lui Neguț, dar era prea târziu pentru ca sibienii să mai scoată ceva din acest meci.

UTA s-a impus cu 3-2, iar FC Hermannstadt începe prost play-out-ul și are mari emoții pentru a prinde un loc de baraj. Sibienii rămân penultimii în clasament, cu doar 12 puncte.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Stoica (Gjorgjievski 85), Chorbadzhiyski, Ciubotaru (Stancu 64) – Jair (Simba 46), Zargary, Florescu (Buș 64) – Neguț, A. Chițu, Politic (Afalna 18). Antrenor: Dorinel Munteanu