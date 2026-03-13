Statele Unite au anunțat o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații privind locația noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, despre care oficialii americani și israelieni susțin că este rănit și nu mai apare în public.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a lansat vineri, 13 martie 2026, un apel public pentru informații despre mai mulți lideri iranieni, inclusiv noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Anunțul precizează că persoanele care pot furniza detalii relevante pot deveni eligibile pentru o recompensă financiară și pentru relocare.

Pe lista celor vizați de autoritățile americane se află, pe lângă Mojtaba Khamenei, adjunctul șefului de cabinet al liderului suprem, secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, consilierul liderului suprem Ali Larujani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională Eskandar Momeni, ministrul de Interne Esmail Khatib, ministrul Securității și comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC).

Mojtaba ar fi rănit și desfigurat

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Mojtaba Khamenei este rănit și probabil desfigurat. „SUA știe că este rănit și probabil desfigurat”, a afirmat Hegseth într-o conferință de presă susținută vineri, 13 martie 2026, fără a oferi detalii suplimentare despre natura rănilor sau circumstanțele în care acestea au fost suferite.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 12 martie 2026, că liderul religios iranian, în vârstă de 56 de ani, nu își poate „arăta fața în public”. Netanyahu a afirmat că Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit într-un atac israelian pe teritoriul Iranului și a sugerat că ar putea exista și alte tentative de asasinat. „Dacă aș fi agent de asigurări, nu i-aș face asigurare de viață lui Mojtaba Khamenei”, a spus Netanyahu.

De la numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului, duminică, 8 martie 2026, Mojtaba Khamenei nu a mai avut apariții publice, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate și locul unde se află.