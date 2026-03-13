sua relaxează temporar sancțiunile împotriva rusiei: permite comerțul cu petrol

Președintele Donald Trump a dat undă verde pentru livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu 12 martie, măsura fiind valabilă până pe 11 aprilie.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat că decizia are scopul de a stabiliza piețele energetice globale afectate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care a paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Mediafax, această măsură este cea mai recentă încercare a administrației Trump de a tempera prețurile record ale energiei, într-un context în care aproximativ 124 de milioane de barili de petrol rusesc se află blocați pe mare.

Ridicarea sancțiunilor este „adaptată cu precizie” și „pe termen scurt”, subliniind că nu va aduce beneficii semnificative guvernului rus.

„Creşterea temporară a preţurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt care va aduce beneficii mari națiunii și economiei noastre pe termen lung”, a declarat Secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

În paralel, Washingtonul a eliberat 172 de milioane de barili din rezerva strategică, într-un efort coordonat cu Agenția Internațională pentru Energie, care a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu a creat „cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie”.

Ridicarea temporară a sancțiunilor reflectă temerile Casei Albe legate de impactul prețurilor asupra consumatorilor americani înaintea alegerilor intermediare, însă măsura a generat critici internaționale.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat după o conferință G7 că „nu este momentul să se relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei”, menținând presiunea pentru a limita veniturile Moscovei destinate războiului din Ucraina.