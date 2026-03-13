un dansator de la „junii sibiului” a intrat în show-ul „batem palma”: neluțu vrea să salveze meșteșugurile din satul natal

Neluțu Oancea, dansator profesionist în cadrul Ansamblului „Junii Sibiului”, a debutat în această săptămână în noul sezon al show-ului „Batem Palma”. Dincolo de spectacolul televiziunii, sibianul are un scop nobil: câștigarea marelui premiu de 100.000 de euro pentru a salva meșteșugurile uitate din satul natal.

Prima sa apariție a avut loc marți, 10 martie, când a deschis prima cutie din noul sezon al show-ului. Concurentul din Tălmăcel, județul Sibiu, va continua să apară în fiecare ediție a emisiunii până în Săptămâna Mare a Postului Paștelui, moment în care computerul îl va selecta pentru a juca și a deschide cutiile. Atunci se va afla dacă va pleca acasă cu suma din cutia sa sau dacă va accepta oferta băncii. Marele premiu al emisiunii este de 100.000 de lei.

Un vis devenit realitate

Dansatorul spune că urmărește emisiunea „Batem palma” încă din primul sezon și că participarea la show a fost un vis mai vechi.

„Sunt un mare admirator al emisiunii. O urmăresc constant și de multe ori serveam cina uitându-mă la emisiune. Le spuneam prietenilor mei că într-o zi o să merg și eu la Batem palma. Toată lumea râdea.”

Anul trecut, în luna august, a primit un telefon neașteptat.

„Am fost sunat de cei din producție. Fusesem recomandat de cineva pentru a participa. Am dat un casting în toamna anului trecut, iar filmările au avut loc în luna ianuarie. A fost un vis devenit realitate, chiar dacă nu m-am înscris eu direct.”

„Am avut emoții”

Deși este obișnuit cu platourile de filmare, prin natura meseriei sale de dansator care colaborează frecvent cu televiziuni precum PRO TV, Kanal D sau TVR1, experiența emisiunii a fost una diferită.

„Am avut emoții în prima emisiune, dar mai ales în momentul în care am jucat pentru premiul cel mare de 100.000 de lei. Este un alt tip de experiență.”

Totuși, spune că echipa emisiunii a fost una extrem de profesionistă.

„Am avut parte de colegi minunați și de o echipă foarte profesionistă din partea celor de la PRO TV, care ne-a ajutat să ne depășim emoțiile.”

,,Vreau să promovez costumul popular”

Pentru Neluțu Oancea, participarea la emisiune a avut și o semnificație simbolică.

„Am avut emoții și pentru că am fost acolo ca reprezentant al comunității din care provin, al satului Tălmăcel și al tradițiilor noastre. Am fost acolo și ca reprezentant al Junilor Sibiului, dar și ca promotor al costumului popular românesc.”

În fiecare ediție filmată a ales să poarte un costum popular diferit.

„Am încercat să valorific și să promovez costumul popular. În fiecare ediție am purtat un costum diferit și am încercat să spun povești despre tradiții, despre costume și despre ceea ce facem noi.”

La prima apariție a ales costumul tradițional de Călăraș din Tălmăcel, purtat în cadrul obiceiului din 7 ianuarie.

„Așa se numesc participanții la acel obicei – Călărașii. Este costumul reprezentativ pentru satul nostru și m-am bucurat că am putut să îl arăt unei țări întregi.”

Reacții emoționante după prima apariție

După difuzarea primei ediții, dansatorul spune că a primit numeroase mesaje.

„Am avut emoții și din punctul acesta de vedere, dar feedback-ul a fost unul foarte pozitiv și într-un număr foarte mare. Am primit foarte multe mesaje după prima apariție.”

El spune că reacțiile venite din comunitatea sa au fost cele mai importante.

„Mi-am făcut prietenii fericiți, familia fericită și o comunitate întreagă mândră că am fost acolo să îi reprezint în fața unei țări.”

Ce ar face cu premiul de 100.000 de lei

Dacă ar câștiga marele premiu al emisiunii, Neluțu Oancea spune că și-ar dori să investească banii într-un proiect dedicat copiilor din satul său.

„Mi-aș dori foarte mult să dezvolt în Tălmăcel, alături de oamenii care încă mai lucrează manual, câteva ateliere pentru copii. În colaborare cu Școala Gimnazială din Tălmăcel am putea organiza ateliere de țesut, poate de dans popular sau de pictură.”

Pentru acest proiect ar fi nevoie și de un spațiu dedicat.

„Mi-ar trebui o locație unde să putem desfășura aceste activități, astfel încât să putem păstra și transmite mai departe meșteșugurile și tradițiile pe care le avem.”

Scopul, spune el, este ca aceste valori să nu se piardă.

„Mi-ar plăcea ca noile generații să aibă acces la aceste lucruri și să ducem mai departe tradițiile noastre.”

Pasiunea pentru dans, descoperită în copilărie

Neluțu Oancea are 31 de ani și spune că pasiunea pentru dansurile populare a apărut încă din copilărie, în satul natal.

„M-am născut în Sibiu, județul Sibiu, și am crescut în Tălmăcel. De mic mi-au plăcut dansurile populare și am început să dansez chiar în satul meu. Apoi am urmat cursurile de dansuri populare alături de doamna Silvia Macrea senior din Tălmaciu”, povestește acesta.

După o perioadă de pauză, destinul l-a readus la dans la vârsta de 17 ani.

„Am văzut echipamentul de dans al unui coleg de liceu și l-am întrebat dacă pot merge și eu la repetiții. Așa a început, practic, cariera mea în jurul Sibiului.”

În 2011 s-a alăturat Cetei Junilor, iar în 2016 a ajuns dansator profesionist al ansamblului Junii Sibiului, unde activează și în prezent.

Tradițiile satului, inspirația care l-a format

Deși în familie nu a avut dansatori profesioniști, tradițiile satului au avut un rol important în formarea sa.

„Crescând la țară, am fost înconjurat de tradiții. De mic am văzut jocurile populare la diverse obiceiuri ale satului, precum Udatul Ionilor din 7 ianuarie sau la nunțile din comunitate. De acolo a venit dragostea pentru joc, pentru muzică și pentru folclorul nostru.”

În familie, doar o verișoară mai cântă, iar unchiul său a cântat pentru o perioadă la saxofon, însă doar din pasiune, nu la nivel profesionist.

„Pot spune că sunt primul din familia mea care a dus această pasiune mai departe la un nivel artistic.”