weekend cu activități multe la sibiu: mega petrecere la aeroport, spectacole la teatrul gong și concerte la filarmonică

Weekendul acesta, sibienii și turiștii au la dispoziție numeroase activități: de la drumeții în natură și concerte, până la teatru pentru copii, ateliere creative sau o ultimă tură de schi la Păltiniș.

Weekendul acesta se anunță unul dinamic la Sibiu, cu evenimente și activități atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.

Mega petrecere la Aeroport

O nouă petrecere cu succes garantat va avea loc la Aeroportul Internațional Sibiu. Organizatorii de la Pulse revin cu un eveniment special care se va desfășura chiar în terminalul de sosiri, pe 14 martie, începând cu ora 22:00.

La pupitru vor urca Los Vagabondos, Roberto și Laztech, care vor susține un set special Pulse Crew Showcase.

Accesul la petrecere se face pe bază de bilet, care poate fi cumpărat online.

Prețurile sunt:

85 de lei – acces general (acces până la ora 00:00)

105 de lei – acces general (acces oricând)

150 de lei – acces backstage

Biletele sunt disponibile AICI, iar rezervările pot fi făcute și prin WhatsApp la 0727 663 867, potrivit organizatorilor.

Citește și: Aeroportul Sibiu găzduiește din nou o petrecere marca pulse. Terminalul de sosiri devine club pentru o noapte

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Pentru iubitorii de munte și natură sunt organizate mai multe drumeții ghidate în apropiere de Sibiu. Turele din acest weekend au o dificultate medie sau ușoară. Detalii aici

14 martie – Tură la apus în Munții Făgăraș: Cascada Bâlea și Muchia Buteanului, alături de ghidul Radu Zaharie.

15 martie 2026 – „Pe urmele primăverii” spre Vârful Ghihan, prin Culmea Varjoghii și Țara Colibelor, cu ghidul Nicoleta Ocneriu.

15 martie 2026 – Drumeție de observare a păsărilor de apă pe Eleșteele de la Mândra, ghidată de Mihai Proca.

Sursa foto: Anii Drumeției

Filme noi la CineGold

Cei care preferă o ieșire relaxantă pot merge la cinema. La CineGold rulează filme noi în acest weekend, pentru toate gusturile, de la comedii și animații până la producții de acțiune.

„Acel Martie”, „Napoli – New York”, „Mireasa”, „Hoppers”, „Dispariția lui Josef Mengele”, „Noroc, Ura și la Gară” sau „Frânturi de lumină”, sunt cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend la CineGold.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00, la Catedrala Evanghelică din Piața Huet va avea loc un concert de orgă, într-un cadru special, în inima centrului istoric al orașului. Biletele pot fi achiziționate online.

Atelier de caligrafie decorativă

Un atelier de caligrafie decorativă adulți este organizat vineri, 13 martie, între 15:00 și 16:30, la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.

Participanții vor transforma inițiala numelui lor într-o compoziție artistică.

„Îți propunem o pauză diferită de ritmul alert al săptămânii: un atelier de caligrafie decorativă dedicat adulților, în care transformăm inițiala numelui tău într-o compoziție elegantă, personală și memorabilă. Caligrafia nu înseamnă doar scris frumos — înseamnă concentrare, echilibru, atenție la detalii și exprimare creativă”, se arată în descrierea evenimentului. Detalii aici

Concert la Filarmonica Sibiu

Concertul „When Violin Meets Guitar – METAVIVALDI” are loc duminică, 15 martie, și luni, 16 martie, de la 19:00, la Filarmonica Sibiu. Prețul biletelor începe de la 100 de lei și pot fi achiziționate online.

Cu Natalia Pancec la vioară și Emilian Florentin Gheorghe la chitară, publicul va putea asculta un spectacol muzical inedit în care rockul, baladele și „Anotimpurile lui Vivaldi” se îmbină într-o experiență artistică plină de energie.

FOTO ARHIVĂ

Ultimul weekend de schi la Păltiniș

Pentru pasionații sporturilor de iarnă, acesta este ultimul weekend în care se mai poate schia la Păltiniș în acest sezon.

Turiștii pot schia cu un skipass de o zi care costă 145 de lei pentru adulți, 135 lei pentru elevi, studenți sau pensionariși 115 lei pentru copii.

Citește și: Ultimele zile de schi: Păltiniș Arena închide în curând, iar pe Oncești sezonul mai continuă

Paltiniș Arena

Teatru și ateliere pentru copii la Teatrul Gong

La Teatrul Gong este programat spectacolul „Fata babei și fata moșneagului”: sâmbătă, 14 martie, de la 11:00 și 18:00 și duminică, 15 martie, de la 11:00.

Tot sâmbătă, 14 martie, la Teatrul Gong au loc și ateliere de comunicare prin artă, programate de la 10:00, 11:00 și 12:00, dedicate copiilor.