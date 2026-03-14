bărbați amendați într-o localitate de pe valea oltului: au înjurat poliția într-un live pe facebook

Doi bărbați au fost amendați după ce au înjurat poliția într-un live pe Facebook. Oamenii legii i-au sancționat pe amândoi.

Polițiștii orașului Brezoi s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video transmis în direct pe o rețea de socializare, în care două persoane de sex masculin adresau injurii și expresii jignitoare la adresa Poliției.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea celor două persoane, fiind vorba despre doi bărbați, în vârstă de 28, respectiv 41 de ani, ambii din orașul Brezoi, județul Vâlcea. În acest caz, cei doi au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei fiecare, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, transmit reprezentanții IPJ Vâlcea.

Polițiștii atrag atenția că manifestările injurioase sau jignitoare adresate unor instituții ori persoane, inclusiv în mediul online, pot atrage răspunderea contravențională, potrivit legislației în vigoare. IPJ Vâlcea recomandă tuturor cetățenilor să manifeste un comportament responsabil, inclusiv în mediul online și să respecte normele de conviețuire socială și prevederile legale în vigoare.