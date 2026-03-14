firma din sibiu care a redus bonurile angajaților la 5 lei vine cu explicații: „un efort de a menține locurile de muncă”

După valul de nemulțumire stârnit de reducerea drastică a tichetelor de masă de la 25 la 5 lei, conducerea multinaționalei cu sediu la Sibiu vine cu explicații. Reprezentanții companiei susțin că tăierea bonurilor este o soluție temporară și un pas asumat pentru a evita concedierile și a proteja stabilitatea locurilor de muncă într-un context economic volatil.

Deși, din punct de vedere legal, angajatorul are libertatea de a ajusta valoarea tichetelor de masă, decizia luată de managementul Teleperformance a picat ca un trăsnet peste cei care lucrează în sediul din Centrul de Afaceri Sibiu. Pentru mulți, scăderea valorii bonului la doar 5 lei pe zi este simbolică, suma fiind insuficientă pentru a acoperi chiar și cele mai modeste costuri ale unei mese de prânz în oraș sau la pachet.

Citește și: O firmă din Sibiu reduce bonurile angajaților la 5 lei. Salariat: „Ce poți cumpăra de banii ăștia?

Pusă în fața criticilor, compania a ales să comunice deschis raționamentul din spatele acestei „cure de slăbire” forțate a pachetului salarial. Potrivit reprezentanților firmei, măsura a fost adoptată pentru a securiza continuitatea operațiunilor și pentru a nu recurge la restructurări de personal.

„În efortul de a menține locurile de muncă ale angajaților noștri într-un context economic dificil, am luat decizia grea de a revizui temporar valoarea tichetelor de masă. Deși suntem conștienți că această decizie suscită îngrijorare în rândul colegilor noștri, am decis să acționăm în mod responsabil pentru a menține stabilitatea. Ne angajăm să explicăm situația personalului nostru cu transparență și responsabilitate, așa cum am făcut-o întotdeauna, și ne concentrăm în continuare pe dezvoltarea afacerii și a operațiunilor noastre la nivel local”, a transmis managementul companiei într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.