Un bărbat din Dâmbovița, care a comis mai multe furturi de biciclete din Sibiu, a fost condamnat la închisoare. Judecătorii au stabilit cât va sta după gratii.

Individul a comis furturile în perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2025. Oamenii legii l-au depistat în 23 octombrie și l-au arestat.

Dâmbovițean condamnat la Sibiu

Primul furt l-a comis în 30 septembrie, în toiul zilei, când a intrat într-o scară de bloc de pe strada Lânii și a luat o trotinetă electrică marca Kukirin, care nu era asigurată. Când a fost prins, bărbatul a spus că a ieșit la plimbare, fiindcă „nu avea bani pentru mâncare și băutură”. Când a ajuns pe strada Lânii, a așteptat ca cineva să deschidă ușa de acces în bloc pentru a căuta bunuri ce pot fi furate, potrivit rejust.ro. El le-a spus anchetatorilor că a vândut trotineta la Piața Cibin, iar din banii obținuți și-a cumpărat mâncare și bere.

Al doilea furt a avut loc în 5 octombrie, în jurul orei 11:00. Individul a intrat în curtea unui imobil și a furat o bicicletă de tip Mountain Bike. Următoarea faptă a avut loc în aceeași zi, pe la ora 12:30, când a furat dintr-un autoturism neîncuiat, un portofel cu suma de 2.500 lei, produse cosmetice și un parfum.

În 14 octombrie, a furat încă o bicicletă, care aparținea unui copil de 15 ani. Aceasta era lăsată neasigurată într-un gang lângă un restaurant din centrul Sibiului. A doua zi a vândut-o unui trecător la Piața Cibin cu 400 de lei.

De curând, bărbatul în vârstă de 34 de ani, din județul Dâmbovița, a fost condamnat la 2 ani închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. El era recidivist. Pe lângă această pedeapsă, hoțul va trebuie să achite și daune materiale persoanelor prădate.