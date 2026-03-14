lucrările avansează pe autostrada sibiu - făgăraș: grad ridicat de execuție pe lotul 3

Peste 150 de utilaje și 500 de muncitori sunt mobilizați pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Se lucrează de zor, astfel că gradul de execuție a depășit 30%.
Gradul de execuție a depășit 30% pe Lotul 3 de pe autostrada Sibiu-Făgăraș, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.
Tronsonul 3, care are 17,61 kilometri, se întinde între Arpașu de Jos (DN1) și Sâmbăta de Sus (DJ 105B), iar în acest moment în șantier sunt mobilizați aproximativ 500 de oameni și peste 150 de utilaje.
Constructorul se concentrează în această perioadă pe realizarea celor 27 de structuri (poduri, pasaje, viaducte). A fost pusă în funcțiune și fabrica de grinzi de beton și se asamblează și primele structuri metalice.
Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este compusă din 4 tronsoane, astfel:
- Tronsonul 1 Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G) (14,25 km.)
- Tronsonul 2 Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1) (19,92 km.)
- Tronsonul 3 Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B) (17,61 km.)
- Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (16,26 km.) și drum de legătură cu DN1 (5,6 km.)
