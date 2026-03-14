motociclist rănit după ce a căzut pe o stradă din mălâncrav

Un motociclist a fost transportat la spital după ce a căzut pe o stradă din Mălâncrav. Era băut și nu avea permis de conducere.

Sâmbătă seară, polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în localitatea Malancrav.

“Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că un localnic, în vârstă de 25 de ani, în timp ce conducea o motocicletă pe o stradă denumită popular „Crișului”, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă”, informează IPJ Sibiu.

În urma evenimentului rutier, conducătorul motocicletei a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că tânărul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar motocicleta condusă de acesta este neînmatriculată.

De asemenea, testarea alcoolscopică a tânărului indicat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier și luării măsurilor legale care se impun.

Polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să respecte legislația rutieră, să nu conducă sub influența alcoolului și să nu urce la volan fără a deține permis de conducere. Adoptarea unui comportament responsabil în trafic poate preveni producerea unor evenimente rutiere cu consecințe grave.