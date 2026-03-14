platformele ministerului afacerilor externe, atacate cibernetic

Platformele Ministerului Afacerilor Externe au fost vizate de un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS). Atacul s-a produs în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, platformele vizate fiind eviza.mae.ro și econsulat.ro

Potrivit MAE, citat de Mediafax, în urma atacului, cele două site-uri au înregistrat încetiniri în funcționare și au devenit inaccesibile pentru scurte intervale de timp. Reprezentanții instituției au precizat însă că echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii ministerului, au intervenit rapid și au reușit să reducă semnificativ impactul incidentului.

În prezent, toate sistemele digitale ale Ministerului Afacerilor Externe funcționează normal, a transmis instituția.

MAE a explicat că atacurile de tip DDoS constau în supraîncărcarea artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site, fără a presupune însă accesarea sau compromiterea datelor. Oficialii subliniază că astfel de acțiuni nu sunt echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking.

„Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri”, arată ministerul, care atrage atenția că principalul efect al unor asemenea incidente este imposibilitatea temporară a cetățenilor de a utiliza serviciile digitale de care au nevoie.

În final, Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că, la nivel global, frecvența atacurilor cibernetice de acest tip este în creștere, iar România, inclusiv platforme guvernamentale, a fost vizată în mod repetat în ultimii ani.