remiză pentru csc șelimbăr la finalul sezonului regular: a jucat în superioritate 55 de minute

CSC Șelimbăr a remizat sâmbătă, la Cisnădie, 1-1 cu CSM Reșița, în ultima etapă din sezonul regular al Ligii 2.
Reșița a deschis scorul rapid a Cisnădie, din minutul 6, după reușita lui Modan.
Jucătorul oaspeților, Erico da Silva a fost eliminat în minutul 37 pentru fault în postură de ultim apărător și Reșița a rămas în inferioritate.
Repriza secundă a început bine pentru șelimbăreni și în minutul 48, Benzar obține un penalty, iar P. Petrescu transformă pentru 1-1. Echipa lui Eugen Beza a măcinat în gol, fără a reuși să mai aibă ocazii importante la poarta reșițeană până spre final.
Abia în minutul 88, portarul oaspeților, Antonescu salvează o minge grea, după o lovitură de colț. În prelungiri, Reșița a fost aproape să dea lovitura prin Fărăgău.
S-a terminat 1-1 și ”călăreții roșii” pierd astfel două puncte importante, la ultimul meci din sezonul regular.
Echipa lui Eugen Beza va începe play-out-ul cu 20 de puncte, zestrea acumulată în sezonul regular, iar lupta pentru menținerea în Liga 2 se anunță foarte echilibrată.
”Călăreții roșii” încep play-out-ul pe loc de ”baraj”
CSC va fi în Grupa B de play-out, care începe cu următoarea configurație:
- 1. CSM Reșița – 33 de puncte
- 2. FCM Bacău – 30 de puncte
- 3. CS Afumați – 30 de puncte
- 4. Concordia Chiajna – 27 de puncte
- 5. CSC Dumbrăvița – 25 de puncte
- 6. CSC 1599 Șelimbăr – 20 de puncte
- 7. Tunari – 16 puncte
- 8. CSM Olimpia Satu Mare – 14 puncte
Șelimbăr trebuie să evite ultimele două locuri în serie, 6-7, care duc la retrogradarea directă, dar începe de pe poziția a 6-a, una de ”baraj” de supraviețuire. Ca să scape și de ”baraj” cu același loc din seria A, cel mai probabil CS Dinamo, echipa lui Beza trebuie să depășească în play-out pe Dumbrăvița, timișenii având cinci puncte avans după ce au câștigat acasă cu Chiajna.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Telcean (Buzan 65), Natea, Wiktorski, Călugăr – Al. Luca, Boboc – A. Șerban, P. Petrescu, Lenghel – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza
