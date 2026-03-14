reuters dezvăluie identitatea lui banksy: ancheta care l-a legat pe artist de numele robin gunningham

O investigație Reuters a scos la iveală identitatea celebrului artist stradal Banksy, confirmând că acesta este Robin Gunningham, după ani de speculații și încercări de a-i proteja anonimatul, potrivit Mediafax.

Identitatea artistului stradal britanic Banksy a fost subiectul unor dezbateri și speculații timp de decenii, însă o anchetă extinsă realizată de Reuters a reușit să aducă dovezi clare privind numele real al acestuia. Jurnaliștii Reuters au urmărit firul poveștii dintr-un sat ucrainean afectat de bombardamente, până la Londra și Manhattan, descoperind detalii care depășesc simpla dezvăluire a unui nume.

Potrivit Reuters, Banksy și-a schimbat în mod deliberat numele pentru a-și ascunde identitatea. Ancheta arată că numele său a fost dezvăluit corect încă din 2008 de tabloidul britanic The Mail on Sunday, care, după un an de investigații, a ajuns foarte aproape de a-l identifica pe artist.

Ce spun autoritățile

După apariția articolului din 2008, Robert Gunningham, considerat a fi Banksy, și-ar fi schimbat numele. Fostul manager al artistului, Steve Lazarides, a declarat pentru Reuters: „Robin Gunningham nu există. Numele pe care l-ai menționat l-am omorât acum mulți ani”.

Un moment-cheie în anchetă a fost arestarea artistului în anul 2000, când poliția din New York l-a reținut pentru realizarea unui graffiti pe un panou publicitar de pe strada Hudson nr. 675. Potrivit Reuters, Robin Gunningham a recunoscut fapta, iar numele său apare în documentele instanței și ale poliției legate de acest incident.

În 2022, numele lui David Jones a apărut în contextul unei călătorii în Ucraina, unde Banksy a creat o serie de picturi murale. Surse Reuters familiarizate cu procedurile de imigrare din Ucraina au relatat că un bărbat numit Jones a trecut granița împreună cu Robert Del Naja, solistul trupei Massive Attack, implicat și el în proiectul de graffiti.

O altă sursă Reuters a precizat că data nașterii de pe pașaportul lui David Jones corespundea cu cea a lui Robin Gunningham, confirmând astfel că cele două identități aparțin aceleiași persoane. Astfel, Banksy, originar din Bristol, și-a păstrat identitatea secretă timp de decenii, însă investigația Reuters a reușit să o dezvăluie.