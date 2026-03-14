s-a reluat superliga sibiu. voința pierde, agnita urcă pe loc de play-off

Superliga Sibiu s-a reluat sâmbătă cu etapa a 15-a, iar Păltiniș Rășinari și Interstar Sibiu au obținut victorii categorice.

În cel mai atractiv joc al rundei, ACS Bradu s-a impus cu 3-1 în disputa cu Voința Sibiu. Dacă Bradu și-a asigura astfel locul în play-off, Voința este perdanta etapei și a coborât pe locul 5, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular.

De eșecul Voinței a profitat FC Agnita, care a câștigat clar, 4-0 la Avrig, după golurile lui Alpar Birtalan, Vlad Munteanu, Narcis Suciu și Sebastian Bîrsan!

Văzută la start ca principala favorită la titlul județean, Agnita a revenit astfel după multe etape pe loc de play-off.

Liderul ACS Păltiniș Rășinari a făcut scor, 8-0 cu ultima clasată, CS Săliște. ldea și Chirilă, au reușit câte o “dublă”, celelalte goluri fiind semnate de Cosovanu, Tomuță, Vecerdea și Stelea.

Interstar Sibiu s-a impus la scor, 11-1 cu Arsenal.

Voința – Rășinari este cel mai atractiv meci al etapei viitoare, gazdele fiind nevoite să câștige pentru a mai spera la primele patru locuri. La fel, Agnita are meci greu acasă cu Bradu.