„să îți înflorească inima”: mesajul pictat pe o tablă la spitalul de psihiatrie de mama unui copil cu nevoi speciale / video

Loredana Vișan, o mamă din satul Valea Voievozilor, județul Dâmbovița, străbate de cinci ani drumul până la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu pentru recuperarea fiului său, Rafael, un băiețel de 8 ani diagnosticat cu tetrapareză și epilepsie. Deși are opțiuni medicale mult mai aproape de casă, la doar 10 kilometri distanță sau în Capitală, Loredana a ales constant profesionalismul echipei de la Secția de Recuperare Neuropsihomotorie din Sibiu. Însă, la ultima vizită, ea nu a adus doar speranță pentru fiul ei, ci a reușit să aducă primăvara în sufletele celorlalți pacienți și ale medicilor, transformând o simplă tablă din sala de mese într-o explozie de culoare și optimism.

„Eu sunt de lângă Târgoviște, Valea Voievozilor se numește satul. Este mult mai aproape Bucureștiul. Avem și la noi în județ centru de recuperare, dar eu vin aici de cinci ani. Îmi plac oamenii din Ardeal, îi simt oameni de omenie. Și aici (în spital n.r.), indiferent că este asistentă, infirmieră, doctor, mie îmi place de ei. Medicii sunt foarte buni. Copilul meu este pacientul domișoarei dr. Claudia Micu, care este o dulceață. De fiecare dată când am avut nevoie de la dânsa de un sfat, de un răspuns la o anumită problemă medicală, nu a ezitat și ne-a răspuns. Îmi place în secție, sunt condiții bune de cazare, mâncarea este bună”, a declarat Loredana Vișan, internată în spital cu fiul ei.

Aceasta a recomandat spitalul sibian și altor mame ale căror copii sunt bolnavi.

„Am recomandat spitalul și o să îl mai recomand în continuare. Și toată lumea mă întreabă: de ce nu mergi la București, că este mai aproape? O fi mai aproape, dar nu sunt aceleași condiții ca la Sibiu. Nu ai ce să reproșezi spitalului, nu ai ce să spui decât de bine. Am un centru de recuperare și la mine în județ. Eu de acasă și până la centru, fac cam 10 kilometri. Deci, de ce aș veni la 246 de kilometri, de acasă și până la Sibiu și de ce nu m-aș duce la 10 kilometri?! Aici, la Sibiu am găsit ce îmi place, ce mi se pare potrivit pentru copilul meu. Atâta timp cât vom putea face terapii a Sibiu, vom veni”,explică Loredana.

Pentru băiețelul ei, Rafael, Loredana Vișan își dorește condiții mai bune și în afara spitalului și o societate care să înțeleagă copiii cu dizabilități.

„A rămas aceeași concepție: copiii bolnavi sunt copii bolnavi, nu are niciun rost să-i integrăm, să le facem viața mai ușoară. Eu sper să se schimbe. Într-o lume perfectă, mi-aș dori acceptarea lor, să-i privească cu alți ochi și statul să facă ceea ce ar trebui să facă pentru copiii cu probleme, indiferent de dizabilitatea lor”, speră mama lui Rafael.

În timpul spitalizării la Psihiatria din Sibiu, alături de fiul ei, Loredana a impresionat pe toată lumea prin gestul ei simplu, dar emoționant. Într-o seară, după ce au adormit copiii, Loredana a desenat un peisaj de primăvară, cu multe flori, pe tabla din sala de mese, unde a doua zi dimineața, toți copiii internați și mamele lor s-au bucurat de o dedicație în culori însoțită de mesajul: „Să îți înflorească inima așa cum înfloresc florile!”. Inițial, câțiva copii internați desenaseră un ghiocel și un elefant. Loredana Vișan a surprins personalul și pacienții prin gesturile ei spontane: nu doar a desenat și a lăsat „primăvara” plină de culoare și speranță în sala de mese a pacienților, dar a oferit și mărțișoare create de ea, altor doamne din spital.

Pentru Loredana Vișan, experiența de mamă care își însoțește copilul în procesul de recuperare este una plină de provocări, dar și de momente de speranță. În mesajul său, adresat tuturor femeilor, aceasta le încurajează să nu uite de ele însele. „Să nu uite să trăiască și pentru ele, măcar 5 minute pe zi, în fiecare zi. Să facă ce le dorește inima, ceea ce le împlinește pe ele, ceea ce le place”, spune mama lui Rafael.