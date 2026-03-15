a reînceput liga 2 feminină. victorie importantă pentru fc hermannstadt / video

Jucătoarele de la FC Hermannstadt au reluat cu dreptul sezonul din Liga 2. Echipa sibiană a câștigat la Cisnădie, 1-0 cu Roma Florin Pădurean, echipă clasată pe locul 2 în serie.

Unicul gol al meciului a fost reușit de Cătălina Popa în minutul 62. Astfel, timișorencele au suferit la Cisnădie al doilea lor eșec din acest sezon.

După acest succes, formația pregătită de Dan Călinescu a urcat pe locul 4 în serie, având 19 puncte din 10 meciuri.

Echipa Academiei de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida lui FC Hermannstadt, în baza unui protocol de colaborare.

FC Hermannstadt: Nistor – Bocăniciu, Budică, O. Diana, Răileanu – Băilă, Dinescu, Muntean, Trofin – C. Popa, Chirilă. Au mai jucat: Vasile, Gînfălean, Banciu.