a reînceput liga 2 feminină. victorie importantă pentru fc hermannstadt / video

La primul meci oficial din acest an, fetele de la FC Hermannstadt au câștigat la Cisnădie, 1-0 cu Roma Florin Pădurean, în etapa a 11-a din Liga 2.
Jucătoarele de la FC Hermannstadt au reluat cu dreptul sezonul din Liga 2. Echipa sibiană a câștigat la Cisnădie, 1-0 cu Roma Florin Pădurean, echipă clasată pe locul 2 în serie.
Unicul gol al meciului a fost reușit de Cătălina Popa în minutul 62. Astfel, timișorencele au suferit la Cisnădie al doilea lor eșec din acest sezon.
După acest succes, formația pregătită de Dan Călinescu a urcat pe locul 4 în serie, având 19 puncte din 10 meciuri.
Echipa Academiei de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida lui FC Hermannstadt, în baza unui protocol de colaborare.
FC Hermannstadt: Nistor – Bocăniciu, Budică, O. Diana, Răileanu – Băilă, Dinescu, Muntean, Trofin – C. Popa, Chirilă. Au mai jucat: Vasile, Gînfălean, Banciu.
