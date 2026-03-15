a vândut un bmw și l-a furat după câteva zile: borfașul scapă de închisoare după ce fapta s-a prescris

Un bărbat din Sibiu, care a furat o mașină pe care tocmai o vânduse, a scăpat de închisoare după ce fapta s-a prescris.

Fapta a avut loc în urmă cu aproape 6 ani, în 3 august 2020. Un bărbat și-a vândut mașina, dar, după câteva zile, a furat-o de la noul proprietar.

„În rechizitoriu s-a reținut în esență că (…) aflându-se în incinta bazei sportive Voința, cu intenția premeditată de a-și însuși autoturismul pe care anterior îl înstrăinase, în prealabil s-a documentat despre localizarea autoturismul, s-a apropiat de acesta și a deblocat, folosind fără drept una dintre cheile adevărate ale autoturismului marca BMW”, potrivit datelor publicate pe rejust.ro.

Omul a intrat în vechea lui mașină și a condus-o într-o direcție necunoscută. În acest mod, el a furat nu doar mașina în valoare de 3.600 de euro, ci și bunurile aflate în interior, respectiv suma de 3.500 lei cash, un flex, o autofiletantă, un circular, haine și un telefon mobil.

Deși fapta a avut loc în vara anului 2020, judecata a început abia în 20 decembrie 2024. La termenul din 12 ianuarie 2026 s-a dat citire actului de sesizare a instanței și s-a pus în discuție intervenția prescripției răspunderii penale. Hoțul a arătat că nu solicită continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția și că dorește încetarea acestuia ca urmare a intervenirii prescripției.

Termenul general de prescripție a răspunderii penale, în raport cu infracțiunea de furt, care se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, este de 5 ani. Și, fiindcă anii au trecut, instanța a decis încetarea procesului penal. Hoțul a scăpat astfel de închisoare.