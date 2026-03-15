accident pe strada maramureșului: o mașină răsturnată / video

Un accident rutier s-a produs duminică seara pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un vehicul pe strada Maramureșului spre șoseaua Alba Iulia, o tânără de 16 ani, din Sadu ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma evenimentului rutier, tânăra și pasagera sa, o sibiancă de 16 ani, au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Sibiu, ambele fete au fost rănite ușor, având escoriații și atac de panică.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, o mașină s-a răsturnat.

La fața locului se află mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe.

Revenim cu detalii!