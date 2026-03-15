alergiile de primăvară: cum îți dai seama că nu e doar o răceală

Odată cu venirea primăverii, apar și alergiile, ele fiind declanșate, în principal, de polenul eliberat de arbori, flori și alte plante. Este important ca simptomele să fie identificate din timp, pentru a putea fi adoptate măsuri preventive adecvate, care să reducă riscul apariției complicațiilor respiratorii.

Simptomele alergiilor sunt, de multe ori, confundate cu o răceală obișnuită. Dar, atunci când reacțiile persistă, ele afectează confortul zilnic, activitățile în aer liber și calitatea somnului. Într-un interviu acordat Digi24.ro, Petruțescu Brîndușa, medic primar în alergologie și imunologie clinică, a explicat cum pot fi recunoscute semnele specifice care apar primăvara și care sunt cele mai eficiente metode prin care pot fi ameliorate.

„Alergiile de primăvară reprezintă reacții exagerate ale sistemului imunitar la factorii de mediu specifici acestui sezon, în special la polenul eliberat de plante. Manifestările pot varia ca intensitate, de la forme ușoare până la episoade mai severe. În cele mai multe cazuri, acestea se manifestă prin rinită alergică sau conjunctivită alergică, afecțiuni care apar frecvent concomitent. În situațiile mai grave, alergiile sezoniere pot duce la complicații respiratorii, inclusiv la declanșarea crizelor de astm alergic”, a explicat Dr. Petruțescu Brîndușa.

Spre deosebire de alergiile sezoniere, care pot persista mai mult de două săptămâni și reapar ciclic pe parcursul perioadei de polen, infecțiile respiratorii – de cele mai multe ori de origine virală – sunt însoțite frecvent de dureri în gât, febră, frisoane, dureri musculare sau articulare și o stare generală de oboseală. De regulă, aceste simptome dispar în cel mult două săptămâni.

„Predispoziția la alergiile sezoniere este influențată în mare măsură de factorii genetici. Astfel, dacă unul dintre părinți suferă de alergii, copiii au un risc estimat de aproximativ 30-40% de a dezvolta reacții similare. În situația în care ambii părinți sunt afectați, probabilitatea poate crește până la 60-70%. Copiii și tinerii adulți se numără, de asemenea, printre categoriile mai vulnerabile, deoarece sistemul lor imunitar este mai reactiv. (…) Un rol important îl are și mediul în care trăiesc persoanele sensibile. În zonele urbane, nivelul ridicat al poluării poate intensifica simptomele alergice, deoarece particulele poluante facilitează pătrunderea alergenilor în mucoasa respiratorie și amplifică reacțiile organismului”, a mai explicat medicul pentru Digi24.ro.

Pentru a diminua disconfortul provocat de alergiile sezoniere, este recomandată monitorizarea zilnică a nivelului de polen și limitarea activităților în aer liber atunci când concentrațiile sunt ridicate. De regulă, valorile sunt mai mari dimineața, între orele 6:00 și 10:00, precum și în zilele uscate și vântoase, a mai explicat medicul. Potrivit acestuia, persoanele alergice trebuie să evite plimbările în locuri cu vegetație densă, să poarte ochelari de soare și, dacă este necesar, o mască de protecție. Când se întorc acasă, este recomandată schimbarea hainelor și efectuarea unui duș rapid pentru a evita contactul cu particulele alergene. Aerisirea locuinței este un pas esențial.

„În ceea ce privește tratamentul simptomatic, cele mai frecvent utilizate opțiuni sunt antihistaminicele orale, spray-urile nazale, picăturile oftalmice și inhalatoarele. Acestea pot reduce temporar manifestările neplăcute, însă efectele dispar, de regulă, odată cu întreruperea tratamentului. Singura metodă care acționează asupra cauzei alergiei este imunoterapia alergenică, cunoscută și sub denumirea de desensibilizare”, a mai explicat medicul alergolog.

