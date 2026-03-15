chitaristul trupei motörhead a murit la 64 de ani

Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit la vârsta de 64 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa.

Născut în orașul galez Pontypridd, Campbell a fost chitaristul formației Motörhead între 1984 și 2015, perioadă în care trupa a lansat unele dintre cele mai cunoscute piese heavy metal, precum „Ace of Spades”, relatează BBC, citat de Mediafax.

Trupa s-a destrămat după moartea solistului Lemmy Kilmister.

Familia a transmis că muzicianul a murit după „o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă”, în urma unei intervenții chirurgicale. Familia l-a descris drept „un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor”, adăugând că va fi „regretat de toți cei care l-au cunoscut”.

După destrămarea trupei Motörhead, Campbell a continuat să cânte cu propria formație, alături de cei trei fii ai săi, și a susținut recent un concert cu casa închisă la centrul artistic Muni din orașul său natal, Pontypridd. „Phil a avut o influență uriașă asupra industriei muzicale și va fi amintit cu drag”, a transmis centrul cultural.